戴資穎堪稱「年終賽女王」！10度參賽4次奪冠　今年卻恐無法衛冕

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2024世界羽聯世界巡迴賽總決賽預計在12月11日到15日進行，我國羽球一姐戴資穎目前還未取得資格，在退出北歐的兩站賽事後，她目前的處境越來越困難。過去，戴資穎曾經4次拿下年終總決賽女單冠軍，並列史上第2，但如今要前往衛冕，前路困難重重。戴資穎目前女單世界排名第5，為何可能無法參加年終賽？原因是賽事每年只邀請「BWF World Tour Rankings」單項排名前8的球員，小戴目前分數僅有55750，僅排名第12；第8的印尼選手Gregoria Mariska Tunjung分數為59070，雙方差距約3320分。目前的世界球后安洗瑩在「BWF World Tour Rankings」女單排名第9，也不在前8之中，不過因為她是奧運冠軍，根據世界羽聯規則，該年度的奧運或世錦賽冠軍自動獲得名額，這也是為什麼李洋／王齊麟已經確定可以參賽的原因。戴資穎生涯10次​​參加年終總決賽，7次晉級到女單決賽，4次拿下冠軍，僅次於印尼傳奇名將王蓮香的6冠。她已經為這項賽事樹立了一個新標竿，特別是去年逆勢封后，讓人看到她的韌性和長期維持的穩定實力。戴資穎在上一屆年終賽前，身上就已經有傷，並在那一段時間缺乏系統訓練，但是她關關難過關關過，四強面對安洗瑩，在10：19落後的絕境中，連續化解對方4個賽點，逆轉以19：21、21：15、22：20晉級，在決賽她又以12：21、21：14、21：18擊敗西班牙名將馬琳（Carolina Marin），拿下冠軍。今年戴資穎應該是要來衛冕年終賽冠軍，不過這一季的賽事她因傷發揮比較不理想，影響到個人成績。在確定退出北極羽球公開賽和丹麥公開賽後，她剩下可參加的比賽已所剩無幾，11月的超級500系列的日本大師賽和超級750賽中國羽球大師賽應該是比較重要的兩站。