北市防颱做半套？山陀兒侵台　議員爆雜物堆置水門旁人行道

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山陀兒颱風逐漸逼近台灣，為因應可能發生強風豪雨，台北市政府工務局及轄屬各處均嚴陣以待，全面進行防救災準備。不過，台北市議員陳怡君今（1）日表示，河濱行水區貨櫃、貨櫃雜物隨意堆置水門旁人行道，質疑市府巡查做半套，要求新工及水利改善。北市工務局今日上午表示，預先備妥搶災人力及機具待命，適時佈署各項搶修機具能量，以維護公共安全，保障市民生命財產；工務局密切注意颱風動態，且於9月26日責成所屬各處辦理防颱自主檢查作業，同步成立整備督導小組，抽查督導轄屬包括新工處、水利處、公園處、衛工處、大地處防颱整備措施及河川區域在建工程防颱整備情形。陳怡君則指出，強颱山陀兒步步進逼，位於行水區內的貨櫃等非固定物，北市府皆要求撤離，但有民眾反映部分吊離的貨櫃及雜物，遭人隨意堆放在河堤外大佳國小的人行道上，完全佔滿公車亭旁邊空間，迫使民眾繞道馬路通行，現場場景險象環生。陳怡君表示，防颱之餘仍要注意公共安全；貨櫃就佔滿人行道，市府巡管河濱離開水門時難道沒看到？遑論隨意堆置的貨櫃跟雜物，難保不會產生公安危險。陳怡君表示，有民眾發現緊鄰的水門的大佳國小公車亭旁被從行水區吊離的貨櫃佔據。完全擋住人行道，也擋住公車進站視線。陳怡君認為，防颱之餘仍要注意公共安全，今天北市仍正常上班課。要學生家長如何等車跟行走。陳怡君質疑，市府巡查做半套，只要貨櫃吊離行水區就好，貨櫃隨意堆放在河堤外的人行道沒關係，貨櫃跟雜物就被堆在大佳國小公車亭旁，市府巡管河濱行水區離開時難道沒看到？颱風將近，隨意堆置的貨櫃跟雜物若要強風颳起，難保不會產生公安危險。陳怡君說，台北市長蔣萬安立下2024年「交通安全年」誓言，稱大力推動改善路口，颱風一來就破功，貨櫃雜物堆滿人行道、擋住公車亭，小朋友被逼的要走上馬上，還有交通安全可言？她強調，交通安全年不能只是一句口號，校園周遭的環境、障礙物應一併檢討，還學童及行人安全的通行空間。陳怡君要求新工及水利改善，至少讓出一條路讓長輩及孩童通行，但卻碰到公部門互推。陳怡君說，「新工處表示，他們無強制力約束貨櫃業者，只能通知業者處理，但無罰則！水利處更離譜表示，撤離的貨櫃應由新工處負責！下午更新進度，水利處說，委外貨櫃放置是體育局負責的！」