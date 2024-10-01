行善不遺餘力　禾繕基金會再次捐贈2輛復康巴士

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提升身心障礙者生活品質和行的便利，財團法人禾繕基金會今(1)日再次捐贈台中市政府2輛復康巴士，未來預計在東區、西區、南區、中區、大里區和霧峰區服務，促進身障朋友行的便利。社會局長廖靜芝代表受贈，感謝禾繕基金會的會友們不僅經營事業有成，更熱心公益回饋鄉里，行善不遺餘力。廖靜芝表示，在各界善心澆灌下，去年台中市復康巴士捐贈成績斐然，共有58輛，數量是11年來最高。市府陸續汰換老舊復康巴士，去年市議員楊大鋐得知後，媒合禾繕基金會捐贈2輛復康巴士，今年再次媒合捐贈2輛高頂復康巴士，展現民間團體的力量。廖靜芝說，台中市的復康巴士是六都唯一免費，而且沒有設籍限制，身心障礙者在台中市均可預約搭乘，也因為更包容更友善，台中市277輛復康巴士每年服務80萬人次的身心障礙者，創造全國最多服務人次。禾繕基金會董事長毛卉瑜表示，復康巴士相當於身障者的雙腳，協助身障者就醫、就業、就學及各項社會參與，享有行動的自由。「愛出者愛返、福往者福來」是基金會的創辦理念，十分感佩台中市的復康巴士免費而且沒有設籍限制，有需要的身障朋友都可預約搭乘。社會局說，復康巴士分為平頂與高頂，高頂復康巴士可提供脊髓損傷者或使用高背輪椅者較舒適的乘車感。每一輛復康巴士皆被賦予重要的使命，載送身障朋友安全到達目的地，社會局陸續汰換老舊復康巴士，保障使用民眾的行車安全，歡迎社會各界共同為身障服務而努力。