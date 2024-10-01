秋信守宣布退役！韓國旅美名將秋信守，在大聯盟累計16年生涯敲出218支全壘打，原先是亞洲球員在大聯盟的最多全壘打紀錄，直到今年才被洛杉磯道奇的大谷翔平打破。秋信守昨（1）日為韓職SSG登陸者隊出賽，完成選手生涯的最後一打席後，宣布正式退役，結束包含美、韓職的24年職業生涯。退場當下，秋信守以及場邊眾多球迷都不忍落淚，而SSG預計將在明年為他舉行引退儀式。
旅美韓將巔峰 最後打席淚灑球場
秋信守現年42歲，可以說是旅美韓將的代表人物，自高中畢業後就赴美發展，2005年首次登上大聯盟，前後效力西雅圖水手、克里夫蘭印地安人（克里夫蘭守護者前身）、辛辛那提紅人以及德州遊騎兵，並且在2015年成為首位締造完全打擊紀錄的亞洲人。
在大聯盟拼戰16個年頭，總共出賽1,652場，累計1671支安打，其中包括218轟，782個打點以及157個盜壘，各項數據都是韓國球員在大聯盟之最。在2021年回到韓職後，為SSG效力4年，繳出2成63打擊率，累積敲出396支安打、54轟、205分打點及51盜。
本場SSG交手KT巫師的比賽，秋信守在8局下迎來生涯的最後一個打席，在踏上打擊區前，秋信守特地向四方的觀眾鞠躬致意，包含自己，以及看台上的老婆都忍不住落淚。
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秋信守現年42歲，可以說是旅美韓將的代表人物，自高中畢業後就赴美發展，2005年首次登上大聯盟，前後效力西雅圖水手、克里夫蘭印地安人（克里夫蘭守護者前身）、辛辛那提紅人以及德州遊騎兵，並且在2015年成為首位締造完全打擊紀錄的亞洲人。
在大聯盟拼戰16個年頭，總共出賽1,652場，累計1671支安打，其中包括218轟，782個打點以及157個盜壘，各項數據都是韓國球員在大聯盟之最。在2021年回到韓職後，為SSG效力4年，繳出2成63打擊率，累積敲出396支安打、54轟、205分打點及51盜。
本場SSG交手KT巫師的比賽，秋信守在8局下迎來生涯的最後一個打席，在踏上打擊區前，秋信守特地向四方的觀眾鞠躬致意，包含自己，以及看台上的老婆都忍不住落淚。