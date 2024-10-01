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秋信守宣布退役！韓國旅美名將秋信守，在大聯盟累計16年生涯敲出218支全壘打，原先是亞洲球員在大聯盟的最多全壘打紀錄，直到今年才被洛杉磯道奇的大谷翔平打破。秋信守現年42歲，可以說是旅美韓將的代表人物，自高中畢業後就赴美發展，2005年首次登上大聯盟，在2021年回到韓職後，為SSG效力4年，繳出2成63打擊率，累積敲出396支安打、54轟、205分打點及51盜。