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▲木村拓哉（右）跟工藤靜香結婚超過20年，是演藝圈最受大眾喜愛的銀色夫妻。（圖／木村拓哉微博）

▲木村拓哉騎重機趕去工藤靜香的演唱會。（圖／翻攝Postseven）

▲工藤靜香（左圖左起）、木村光希、木村拓哉、木村心美一家四口感情超好。（圖／記者陳明中攝、木村光希IG）

不愧是日本男神！木村拓哉為了挺老婆工藤靜香，騎著哈雷重機載二女兒木村光希（Kōki,）去看愛妻演唱會，他騎車的英姿、女兒熟練跨上後座抱著爸爸的腰，整個畫面超像拍電影，帥翻天。根據《Postseven》捕捉到的超帥畫面，9月的某一天晚上，木村拓哉穿著牛仔褲跟牛仔外套，戴著墨鏡跟安全帽並騎著重機哈雷現身，此時一名高挑女子從背後走近，熟練的坐上後座，並緊緊環抱木村的腰，該女身分正是他的女兒木村光希。事實上，2人當天是要去看工藤靜香的演唱會《明鏡止水〜piece of my heart〜Concert Tour 2024》，而這場是日本澀谷最終場，業界人士表示：「木村與光希為了不引人注意，悄悄的在開演前才進場，相當謹慎。在工藤演唱了《Again》時，木村興奮的跟著節奏打拍子，當工藤演唱光希作曲的新歌《Ice Coffee》時，全家人超沉浸在音樂中。」演出結束後，木村再悄悄的載女兒離開會場。至於大女兒木村心美（Cocomi）為何沒現身？媒體透露：「他們一家四口的日常十分繁忙，心美因為趕行程所以無法參加靜香巡演的最終場。據說木村家有個規矩，越是在繁忙時刻，家人越是扶持彼此。實際上，去年靜香的演唱會，木村也帶著心美和光希一起出席。」