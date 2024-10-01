山陀兒颱風襲台　盧秀燕呼籲絕不可掉以輕心

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山陀兒颱風來勢洶洶，台中市政府總動員做好防颱整備，環保局已完成全市4,990件側溝清淤，清理長度逾883公里。台中市長盧秀燕今(1)日至西區建國路與林森路口視察清淤作業時表示，該處位於地勢低窪區，豪大雨易有積水問題，因應此次颱風，市府總動員加強整備，今再抓緊時間進行最後補強，做好萬全準備，全力守護家園。盧秀燕指出，山陀兒颱風已升級為強颱，市府也已將災害應變中心升級為2級開設，因沒有受到中央山脈的阻擋，所以帶來的風雨可能會很驚人，為了安全起見，市府將容易發生積水的地區再檢查過一遍，期勉清潔同仁加強防颱整備應變，避免排水溝堵塞。她也呼籲，雖然目前台中天氣晴朗，但絕不可掉以輕心，請市民朋友密切注意消息，做好應變措施，大家都平安。環保局表示，側溝清淤是清潔隊員日常工作之一，今年度截至8月底止，共執行4,990件側溝清淤，清理長度逾883公里，去年4月起也加強輔導餐飲業及小吃店加裝油脂截留器，避免廢油排入水溝造成淤積，截至今年7月已輔導台中市餐飲業共計5,150家，請餐廳做好油水分離。另外，環保局也列管457處易堵塞積水路段，每年4月至11月防汛期及颱風來襲前，每月至少派員巡檢1次側溝。因應山陀兒颱風襲台，環保局已於昨日再次動員各區隊加強疏通作業，提醒市民勿將花盆植栽等物品堵住道路側溝，勿任意將油水、砂土及菸蒂等垃圾丟入水溝，以維排水通暢。因應颱風來襲，市府總動員加強整備，水利局於颱風來臨前，已完成轄管各級排水路清疏共計111公里，包含區域排水69公里、雨水下水道21公里及野溪21公里等；另也完成台中市86座水閘門檢查作業，全面監控水情，因應突發狀況。消防局也將災害應變中心升級至二級開設，指派防救災相關局處人員進駐。為保障市民安全，也已劃定山區、臨海與河邊警戒區域，限制或禁止民眾進入，包括大雪山、南湖大山等台中市主要山岳；大肚溪、大甲溪河床及高美濕地等範圍，呼籲市民保持警覺並遵循規範。建設局也已完成側溝清淤2萬2,525公尺、樹木防災高空修剪2萬6,912株、滯洪池水位檢視；此外，16處車行地下道警示設施、機電設備及抽水設備均已完成運轉測試；各項重大工程如台中巨蛋、東豐快速道路、市政路打通延伸工程、大肚和美大橋等，皆導入智慧監測系統及水位偵測器，即時監控各項設施並即時處置。民政局表示，因應颱風逼近，民政局已請台中市29區公所巡檢轄管公園綠地，修剪樹木7511顆，配合水利局協助發放沙包2970包，清淤疏通水溝、溝渠141處；另橫向聯繫水利局掌握台中市土石流潛勢溪流之的保全戶名冊，總計7,837人，並提醒各區公所隨時注意保全戶動態，視颱風動態及相關災害通報進行勸離及預防性疏散。都發局表示，每年度於颱風季前均會啟動例行性巡查作業，今年度已拆除危險廣告物及大型廣告物共計755件；因應此次山陀兒颱風來襲，都發局昨日起已陸續拆除15支竹架廣告物，降低風災機率；另有關防災整備部分，都發局已完成救災人員及機具整編待命，開口契約廠商也備妥機具準備搶救災。