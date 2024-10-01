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▲Kitty瘦成皮包骨的模樣引發熱議。（圖／翻攝自Instagram）

▲Kitty近期曬出筷子腿。（圖／翻攝自Instagram）

泰國女星琪洽．安瑪達雅固（Chicha Amatayakul，小名Kitty）因出演Netflix熱門驚悚泰劇《轉學來的女生》一夕暴紅，有「泰版水原希子」的稱號。不過近2年她卻因為身形暴瘦而受到關注，驚變「紙片人」，被外界懷疑患上厭食症。近期她現身巴黎時裝週活動，一雙超細「筷子腳」又再引起網友關注。據悉，Kitty以一身全黑造型現身，更凸顯出其非常瘦削的雙腿，完全成皮包骨，外界認為看上去極不健康。泰國媒體指出，Kitty為了準備新角色而減肥，又稱她曾表示完成拍攝後會增加體重。但是見她身形愈來愈消瘦，粉絲擔心是否真的患上厭食症。過去Kitty身材適中的模樣十分討喜，當年擁有清純外表、空靈氣質，還留有齊瀏海的她，憑藉一副厭世臉與邪魅眼神，讓一票觀眾留下深刻印象。然而現在的她身材實在太瘦，讓粉絲擔憂她的健康狀況。Kitty以泰國女團成員身份出道，事業高峰時一度退下來當學生，重回校園完成法律學位，是一名高材生，完全稱得上美貌與智慧並重，IG粉絲更有超過376萬人追蹤。