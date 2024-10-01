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民眾黨主席柯文哲涉及台北市長任內京華城弊案遭收押將滿1個月， 檢廉追查京華城金流的同時，調查局針對民眾黨資金也密集約談相關人員，要釐清木可公司與民眾黨金流。週刊今（1）日報導，檢方9月20日以證人身份約談民眾黨副秘書長許甫。北檢9月27日指揮廉政署約談超過包括前台北市兵役局長朱亞虎等10人分別以被告、證人身分到案說明。而民眾黨副祕書長許甫也出現在廉政署，引發現場媒體一陣騷動，不過許甫否認遭到約談，自己並非約談對象，只是純粹前來協助和關心，僅停留短暫時間便速速離去。隨後他也在臉書發文反擊綠營側翼，指「來看看假訊息可以放多久」。週刊今日報導，身為民眾黨YouTube頻道「民眾之聲」的關鍵推手之一，許甫以證人身分遭到北檢約談，因為檢調追查發現，支持者小草們的百萬斗內，這些錢疑似都進了「木可公司」口袋，尤其民眾之聲於去年初才開啟「超級留言」的功能，必須先在YouTube後台，設定銀行外幣帳號。對此，《NOWnews今日新聞》向許甫求證，他表示沒有要回應，由發言人統一做回覆。