我是廣告 請繼續往下閱讀

▲伊能靜出席中國國慶招待會，在台下專注聽習近平致詞。 （圖／微博）

▲伊能靜表示，近年來定居上海，深刻體會到祖國的包容。（圖／伊能靜微博）

女星伊能靜2015年嫁給大陸演員秦昊，近年來她的事業重心也移往中國大陸，但沒想到中共慶祝成立75週年，在北京人民大會堂上舉行招待會，伊能靜竟然也現身台下，專注聽著中國國家主席習近平致詞，讓許多人看傻眼。而今（1）日她也在微博上證實，能參加盛會感到無比榮幸，在會上看到許多舊友，也覺得溫暖又親切，並說在上海定居的這幾年，「我深刻體會到祖國的包容、多元和多樣性。」北京人民大會堂昨晚舉行招待會，席開334桌，許多政商名流都到場，但沒想到在央視新聞聯播畫面中，意外看到伊能靜也在場，只見她穿著一身米白色禮服，坐在位子上專心聽著台上習近平的致詞，該畫面讓許多人非常驚訝。事後她在微博證實，30日晚上懷著無比的榮幸之情，參加「慶祝中華人民共和國成立75週年招待會」，她在會上看到許多來自兩岸三地的舊友，覺得溫暖又親切。伊能靜也透露，習近平有提到南岳衡山的對聯，「遵道而行，但到半途須努力；會心不遠，要登絕頂莫辭勞」，她直言這對聯充滿了深刻的人生哲理，激勵每個人在實現目標和追求理想的道路上堅定不移，她也說「這不僅是祖國的寫照，也是每個人的人生縮影。」伊能靜還分享，這幾年她嫁給秦昊後，從台北改為定居上海，再到兒子畢業回國，「我深刻體會到祖國的包容、多元和多樣性，年輕的華人在海外各大領域大放異彩」，她更說在招待會上聽到親切的山東口音，讓她想起了自己的父親，「他一直懷揣著回鄉的願望，而我每次回到上海，都感受到血脈相連的親切和照顧，這不僅是尋根的懷舊之旅，更是融合的新開始。」最後她也祝福，「敬愛的祖國，生日快樂！」