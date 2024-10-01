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▲許多玩家回報，無法正常登入PS5、PS4、PS Vita及PS3，所有PlayStation平台皆無法正常運作，貌似只有離線遊戲還能正常遊玩。（圖／官方提供）

索尼PlayStation Network今（1）日上午10時開始，全球無預警出現大當機，許多玩家發現PlayStation 5（PS5）、PlayStation 4（PS4）無法線上玩遊戲，超過數百萬名使用者哀嚎回報故障問題，但目前官方尚未出面說明恢復正常的時間，讓許多人大罵：「真的對索尼越來越失望。」根據外媒《每日郵報》報導，PlayStation遇到大規模當機，官網、帳號管理、商店、遊戲與社交頁面皆顯示警告訊息，啟動遊戲或登入帳號出現錯誤代碼，官方正在確認並盡快解決問題，感謝玩家們的耐心等待。據悉​​PlayStation Network目前有超過1億名註冊使用者，每月有1.03億名以上活躍使用者，影響程度甚大。許多玩家回報，無法正常登入PS5、PS4、PS Vita及PS3，所有PlayStation平台皆無法正常運作，貌似只有離線遊戲還能正常遊玩。目前官方仍舊保持沈默，未出面提供完成修復的時間表，讓全球玩家不滿開罵「當機好幾個小時還不更新狀況」、「搞什麼鬼」、「這種品質還敢開賣PS5pro」、「​​PS會員漲價，但品質依舊爛到笑」。