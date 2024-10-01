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近年詐騙犯罪橫行已成為跨國課題，在亞洲尤其猖獗，日本也深受其害。根據日本警察廳最新發布資料顯示，2023年日本全國「特殊詐騙」案造成的損失金額達440多億日圓、約新台幣97億餘元，已連續兩年增加。綜合日媒報導，日本警察廳表示去年全國特殊詐騙報案件數為1萬9033件，比前一年增加8.3％，特殊詐騙受害人損失金額為441億2000萬日圓，更比前一年大幅增加19％。不過，這些只是初步統計的暫定值，最終的正式數據可能還會有些微變動。以案件類型來看，謊稱要求受害者支付未曾使用的服務費用，引發對方恐慌後進而騙取錢財的「虛假收費詐騙」件數激增，成為去年最大宗的詐騙犯案手法。而以受害人來看，65歲以上老年人受害報案件數為1萬4878件，佔總報案件數的78.3％。被警方查獲的詐騙加害人中約有兩成是不到20歲的青少年，大多負責擔任收錢的「車手」。所謂特殊詐騙，日本警察廳表示，是指通過給受害人打電話等方式，在不見面的情況下取得對方信任，讓其給指定存款帳戶匯款，騙取現金財物的犯罪行為的總稱。常見包括黑幫在內的犯罪團夥，通過分工、匿名等方式有組織地實施此類犯罪。