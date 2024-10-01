富邦悍將今（1）日交手樂天桃猿賽前，總教練陳金鋒透露，旅美返台的「國防部長」張育成，將下至二軍休息，而富邦後續沒有季後賽賽程，意味著他在中職的首年賽季確定結束。鋒總接受訪問時表示，之前張育成在8月底遭遇手指傷勢，想說回來一軍後，讓他有個完整下半季出賽，現在剩餘的賽程是補賽，所以就讓他下去休息，並將林澤彬拉上一軍

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張育成半季10轟作收　9月迎打擊高峰

張育成在今年中職的季中選秀會上，以狀元郎身份加盟富邦，雖然8月一度出現打擊低潮，但下半季的打擊數據依然相當亮眼。總計出賽45場比賽，179個打席中，敲出37支安打，包含10發全壘打，打擊率2成76、上壘率4成53、長打率5成52，尤其鎮守游擊大關，屢屢在場上展現守備美技，讓球迷印象深刻。

對於將張育成下放二軍的決定，鋒總解釋道：「之前手指有傷，想說回來一軍後，讓他有個完整下半季出賽，現在剩餘的賽程是補賽，所以就讓他下去休息。」並且，鋒總認為張育成的表現都在範圍內，中間可能還有一段時間在摸索，但後面穩定下來，表現很好，很努力在適應整個節奏。

值得一提的是，張育成在9月的打擊火力十足，單月打擊率來到3成49、長打率突破7成，且整體攻擊指數（OPS+）更是來到誇張的 258.3，下個賽季能否持續維持，將會是富邦戰績成長的一大關鍵。

▲富邦悍將張育成今天作客出戰統一獅，4局上揮棒後左手不適，隨即退場治療，初步診斷為左手指關節受傷。（圖／取自CPBLTV）
▲富邦悍將張育成先前出戰統一獅，4局上揮棒後左手不適，隨即退場治療，初步診斷為左手指關節受傷。（圖／取自CPBLTV）

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