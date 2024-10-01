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▲富邦悍將張育成先前出戰統一獅，4局上揮棒後左手不適，隨即退場治療，初步診斷為左手指關節受傷。（圖／取自CPBLTV）

富邦悍將今（1）日交手樂天桃猿賽前，總教練陳金鋒透露，旅美返台的「國防部長」張育成，將下至二軍休息，而富邦後續沒有季後賽賽程，意味著他在中職的首年賽季確定結束。張育成在今年中職的季中選秀會上，以狀元郎身份加盟富邦，雖然8月一度出現打擊低潮，但下半季的打擊數據依然相當亮眼。對於將張育成下放二軍的決定，鋒總解釋道：「之前手指有傷，想說回來一軍後，讓他有個完整下半季出賽，現在剩餘的賽程是補賽，所以就讓他下去休息。」並且，值得一提的是，，下個賽季能否持續維持，將會是富邦戰績成長的一大關鍵。