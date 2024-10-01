強颱「山陀兒」颱風逐漸逼近台灣，考量颱風外圍環流將帶來豪雨，造成河川水位上漲，北市已於今（1）日9時執行疏散門「只出不進」管制，自今日下午6時起，提供民眾可將車輛暫時停放於校園內。
北市工務局表示，目前山陀兒颱風逐漸接近，考量颱風外圍環流將帶來豪雨，造成河川水位上漲，因此北市已於今日9時執行疏散門「只出不進」管制，仍停留於河川區域內之車輛請儘速駛離，人員請勿逗留，儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全，並於管制執行4小時後將開始拖離堤外停車場滯留車輛。針對未移置車輛將依車型大小處1,800 至4,800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。
北市教育局指出，配合本市疏散(水)門關閉及開放市區部分路段紅黃線停車，自今日下午6時起，提供民眾可將車輛暫時停放於校園內（開放停車學校名單），倘2日或之後本市為正常上班上課，請車主於正常上班上課日上午7時前（如逢假日延至8點）將車輛駛離，以避免影響學校活動。
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北市教育局指出，配合本市疏散(水)門關閉及開放市區部分路段紅黃線停車，自今日下午6時起，提供民眾可將車輛暫時停放於校園內（開放停車學校名單），倘2日或之後本市為正常上班上課，請車主於正常上班上課日上午7時前（如逢假日延至8點）將車輛駛離，以避免影響學校活動。
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