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新竹御嵿攻城獅球團今宣布洋將米克獅（Kennedy Meeks）正式加盟。米克獅來自美國籃球名校北卡羅萊納州立大學，現年29歲，身高208公分體重120公斤。上賽季效力於桃園璞園領航猿，場均攻下16.6分10.8籃板，且外線命中率達36％，每場可貢獻1.5抄截，幫助球隊在例行賽登上首位，新賽季他將披上10號紫色戰袍。張樹人總經理表示：「米克獅是位優秀的團隊型洋將，他具備扎實的掩護能力可以為團隊創造更良好的進攻空間。另外他也同時擁有低位進攻能力與不錯的外線命中率，期待新賽季他能讓攻城獅的洋將組合更多元。」米克獅上週抵達臺灣，已於近日投入攻城獅團隊訓練。米克獅上賽季效力於於領航猿，幫助球隊打進總冠軍賽。米克獅表示：「上個賽季對我而言是個很長的賽季，雖然今年休賽季有點縮短，但我依舊達成了重量訓練相關的目標，期待今年能擁有健康的賽季！」米克獅上賽季還是攻城獅季後賽首輪的對手，如今將成為攻城獅的一員，米克獅打趣地說：「我一直都覺得攻城獅的主場氣氛非常特別，主場球迷為比賽和這座體育館帶來巨大的能量和熱情，也因此我一直都非常喜歡來攻城獅主場踢館。現在我更期待的是新賽季出賽時可以有獅紫軍們當我的後盾！」談到新賽季的個人目標，米克獅表示：「在過去經歷大傷後，我很希望能保持健康並打出勝利的賽季，我認為攻城獅絕對有成為最強球隊的潛力。」米克獅也提到，「我很希望能趕快融入攻城獅文化，透過精彩的賽事帶給這座城市更多的快樂，我會盡全力為新竹而戰，期待各位進場為我們加油！」