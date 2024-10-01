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檢廉追查京華城弊案，今（1）日傳出在調查台北市前市長柯文哲USB隨身碟時，發現新竹市長高虹安、桃園市長候選人賴香伶，也出現在出帳名單，賴香伶則發出三點聲明，強調她與威京集團無任何接觸，勿捕風捉影。不過，網紅四叉貓則追問，「柯文哲智庫（台灣新故鄉）每個月撥款五萬元給妳的這部分會說明嗎？」對於鏡週刊報導柯文哲的USB出帳名單指涉賴香伶部分，賴香伶在臉書發3點聲明回應，第一，2022年桃園市市長選舉，她的競選經費收入總額為6392697元，支出總額為6552320元；其中150萬元為直轄市長選舉登記費用，但選舉保證金因為只有獲得54926票（5.12%得票率）而無法取回。賴香伶接續說，選舉期間台灣民眾黨撥款110萬元予她做為競選經費，所有款項均如實申報，監察院系統可查證；第三，她從擔任局長到立委、參選公職，均與威京集團無任何接觸，在此亦向支持者及眾人表達，目前雖已無涉任何黨公職事務，但至今仍未違背初衷。賴香伶強調，「捕風捉影、三人成虎」手法，是台灣邁向正常化國家的惡性腫瘤，盼各黨派政治人物及熱心公眾事務人士慎思。不過，對於這項聲明，四叉貓也在留言下方詢問，「柯文哲智庫（台灣新故鄉）每個月撥款五萬元給妳的這部分會說明嗎？」此外，四叉貓也在臉書質疑，檢廉以犯罪嫌疑人身分，約談台灣新故鄉智庫的學者孫鳳群，但為什麼掛在民眾黨智庫的學者孫鳳群，今年1月份是用柯文哲競辦的政治獻金支付薪水，而同樣是掛在民眾黨智庫的賴香伶每月5萬顧問費，就不是用柯文哲競辦的政治獻金支付呢？