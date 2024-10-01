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▲左營龍虎塔為此次展出30幅精品之一。（圖／蔡俊章提供)

▲淡水紅毛城畫作亦在此次展出之中。（圖／蔡俊章提供)

▲蔡俊章受嶺南畫派及大千居士潑墨潑彩技法影響，更完成幾幅精彩畫作，歡迎參觀。（圖／蔡俊章提供)

高雄市文化局邀請高雄市籍藝術家有警界儒將之稱的前台灣警政署副署長蔡俊章博士，於10月2日至13日在高雄市文化中心雅軒舉辦「打開畫匣子 美術在高雄」～「警界儒將 蔡俊章博士水墨畫展」，並訂於10月5日（六）下午2時30分舉行開幕式。前高雄市政府警察局局長，人稱「警界儒將」的蔡俊章，也是國際知名水墨畫家、星雲大師全集插畫作者；蔡俊章習畫近60年，自2015年卸下警務工作後，精研畫技，潛心畫作，畫域更廣。蔡俊章於1965年啟蒙於高中美術老師費熙，後師承台灣書畫家李轂摩、江正吉（嶺南畫派第四代、張大千畫派第三代）等，用筆細膩，師法傳統而不拘泥於傳統；畫作題材多元，尤其畫蝦堪稱一絕，有「蔡式墨蝦」之稱。蔡俊章2022年也曾在高雄市文化中心至真堂舉辦「戀戀高雄－水墨畫個展」，頗獲好評。近年來多次在台灣國父紀念館、中正紀念堂及各地美術館展覽，個展30餘次之外，並屢獲邀至世界各地參展，榮獲北京全球華人藝術貢獻獎、日本水墨畫展「金賞」、韓國、美國畫展大獎的肯定，並與當地藝術家切磋交流，受到各界媒體的推崇及央視專訪，畫藝精湛，中國藝術家協會賦予「國家一級美術師」殊榮，中國翰林書畫院也評定為中國翰林百大畫家之一，推崇備至。此次展出30幅精品，以靈巧生動的「墨蝦」有11公尺長，而除了擅長蝦蟹小品，蔡俊章也喜愛從生活中的細微之處醞釀創作靈感，透過畫筆於宣紙上的點染勾勒，表現出瓜果小品及生肖動物意趣與台灣風景的古樸寧靜之美，創作中體現鄉土逸趣與濃濃情懷，如日月潭風光、中正紀念堂、虹橋夕照-西螺大橋、左營龍虎塔…等等，另受嶺南畫派及大千居士潑墨潑彩技法影響，更完成幾幅精彩畫作，歡迎參觀。