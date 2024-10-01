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以色列與黎巴嫩衝突持續，許多黎巴嫩民眾爭相逃往敘利亞，一波未平一波又起，以色列廣開戰場，今日朝敘利亞首都大馬士革多個地點空襲，造成3人身亡，其中1名死者是敘利亞知名電視台女主播阿邁德（Safaa Ahmed）。根據CNN報導，以色列國防軍在當地時間1日凌晨針對大馬士革多個區域展開空襲，敘利亞國防部聲稱，防空系統擊落大多數的飛彈和無人機，但襲擊仍造成3人死亡和9人受傷。報導引述敘利亞國家通訊社（SANA）指出，其中一名死者是敘利亞電視台主播阿邁德，敘利亞官媒在報導中痛批以色列的攻擊行動是卑鄙侵略，阿邁德作為烈士壯烈犧牲。不過，敘利亞國家通訊社並未提及以色列空襲確切地點，以色列國防軍也不願對這次攻擊發表評論。值得注意的是，以色列與黎巴嫩在飛彈互轟後，黎巴嫩民眾為躲避以色列空襲，由黎巴嫩跨界湧入敘利亞的人數已達10萬，且持續不斷湧入。