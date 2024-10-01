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▲Gogoro在2015年推出的第一代車款，當時上市價格12萬8000元，讓大批機車族感到非常震驚。（圖/Gogoro Taiwan Club）

▲Gogoro後來推出的車款迎合台灣機車市場相對一代平價，加上政府豐厚的補助崛起，但隨著補助縮水、油車開始跟進補助後，Gogoro銷量受到巨大影響。（圖/Gogoro 提供）

▲Gogoro拿掉補助優勢之後，許多機車族被打回現實，產生「如果油車與電車都有補助，為何我沒騎車還要付費？」(圖／NOWnews資料照)

Gogoro作為台灣電動機車龍頭，在5年前風光登頂，甚至在2022年於美國掛牌上市，曾經被各界看好的新創產業，如今卻面臨許多困境難以走出，接連發生創辦人陸學森宣布下台、銷量市佔急速下降、股價崩跌，到底為何Gogoro一手好牌會打到爛？很多人都會覺得Gogoro是因為「電池資費」的問題，導致有很多機車族不想購買，認為「沒騎車要付費」這件事情CP值非常低，Gogoro公司創立於2011年，當時僅花了4年的時間就打造出第一台全新電動機車車款，然而高科技產品面臨高價的問題，Gogoro在當時飽受批評之後，也有聽進消費者的聲音，，市佔率衝高之外，也帶動Gogoro的聲量。最初的產品端在走入中期之後，也開始出現維修費昂貴、電池老舊續航力不足等問題，全部一口氣反噬在Gogoro身上。百萬YouTuber「窮奢極欲」日前也拍片分析Gogoro的興衰，其中就提到窮奢極欲提到：「作為造車新廠的Gogoro，技術層面與後勤存在不少瑕疵，簡單來說，Gogoro發展至今的順序事件就是只能說，Gogoro的崛起跟跌落神壇，給新創產業一個很大的打擊，未來Gogoro是否能扭轉戰局，還是就此退出市場，一切都還是要靜觀其變。