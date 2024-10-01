Gogoro作為台灣電動機車龍頭，在5年前風光登頂，甚至在2022年於美國掛牌上市，曾經被各界看好的新創產業，如今卻面臨許多困境難以走出，接連發生創辦人陸學森宣布下台、銷量市佔急速下降、股價崩跌，到底為何Gogoro一手好牌會打到爛？許多機車族最近也針對Gogoro的失敗原因做出討論，其中最多人認為「電池資費CP值不佳」以外，還有一大關鍵就在於「仰賴補助才能生存」就是註定會失敗的經營之路。
Gogoro不只電池資費問題！早在9年前就埋下失敗伏筆
很多人都會覺得Gogoro是因為「電池資費」的問題，導致有很多機車族不想購買，認為「沒騎車要付費」這件事情CP值非常低，但其實早在9年前，Gogoro推出第一款車輛時，就因為「價格過高」受到批評，就此埋下「一手好牌將會打到爛」的伏筆。
Gogoro公司創立於2011年，當時僅花了4年的時間就打造出第一台全新電動機車車款，當時第一台Gogoro在2015年推出後，定價高達12萬8000元，但以台灣市場來說，使用機車通勤的人絕大多數無疑都是小資族，Gogoro的價位與台灣機車市場嚴重脫節，讓不少機車族當時都感到非常震驚表示：「通勤專用誰會花12萬買一台機車啊....？」
Gogoro的絕對優勢被拿掉了！問題逐一浮出檯面
然而高科技產品面臨高價的問題，Gogoro在當時飽受批評之後，也有聽進消費者的聲音，在第二代Gogoro推出車款後，價格幾乎是折半以上，加上政府豐厚的補助，Gogoro從2016年至2019年每年銷售車輛數穩定攀升，最高來到年度銷售量14萬5000輛之多，市佔率衝高之外，也帶動Gogoro的聲量。
但你發現了嗎？Gogoro必須憑藉的「政府補助」才能夠維持與油車的競爭，隨著中央補助、地方政府補助開始縮水，加上政府也開始補助油車等相關政策，這使得Gogoro已經不再具備絕對優勢。最初的產品端在走入中期之後，也開始出現維修費昂貴、電池老舊續航力不足等問題，全部一口氣反噬在Gogoro身上。
一更動補貼就扛不住的Gogoro！推動便宜電車早就治標不治本
百萬YouTuber「窮奢極欲」日前也拍片分析Gogoro的興衰，其中就提到「雖然政府調降補助對於Gogoro來說是外部因素，但最嚴重的問題是，如果Gogoro的商品真的這麼好，為何一更動補貼就不行了？」
窮奢極欲提到：「作為造車新廠的Gogoro，技術層面與後勤存在不少瑕疵，新車還沒什麼感覺，但隨著前幾代週期進入中段，大量的負評也隨之湧現，舉凡電池資費方案、模組設計伴隨的高維修成本以及維修量能不足，再加上換電系統的老舊問題，這都很容易在前期隱藏自己，之後在後期就會大爆發，打得Gogoro措手不及。」
簡單來說，Gogoro發展至今的順序事件就是「定價太高沒人買」>「新車降價加上補貼後達到巔峰（利潤變低）」>「政府補助縮水加上補助油車，銷量大受影響」>「油車開始補助後，電車電池資費方案被擴大檢視」>「電池開始出現老舊問題，即使推便宜電車銷量仍未起色，設備技術層面維護成本入不敷出」>「設備維護不利負評爆發，銷售量持續消退、年年虧損。」只能說，Gogoro的崛起跟跌落神壇，給新創產業一個很大的打擊，未來Gogoro是否能扭轉戰局，還是就此退出市場，一切都還是要靜觀其變。
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很多人都會覺得Gogoro是因為「電池資費」的問題，導致有很多機車族不想購買，認為「沒騎車要付費」這件事情CP值非常低，但其實早在9年前，Gogoro推出第一款車輛時，就因為「價格過高」受到批評，就此埋下「一手好牌將會打到爛」的伏筆。
Gogoro公司創立於2011年，當時僅花了4年的時間就打造出第一台全新電動機車車款，當時第一台Gogoro在2015年推出後，定價高達12萬8000元，但以台灣市場來說，使用機車通勤的人絕大多數無疑都是小資族，Gogoro的價位與台灣機車市場嚴重脫節，讓不少機車族當時都感到非常震驚表示：「通勤專用誰會花12萬買一台機車啊....？」
Gogoro的絕對優勢被拿掉了！問題逐一浮出檯面
然而高科技產品面臨高價的問題，Gogoro在當時飽受批評之後，也有聽進消費者的聲音，在第二代Gogoro推出車款後，價格幾乎是折半以上，加上政府豐厚的補助，Gogoro從2016年至2019年每年銷售車輛數穩定攀升，最高來到年度銷售量14萬5000輛之多，市佔率衝高之外，也帶動Gogoro的聲量。
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一更動補貼就扛不住的Gogoro！推動便宜電車早就治標不治本
百萬YouTuber「窮奢極欲」日前也拍片分析Gogoro的興衰，其中就提到「雖然政府調降補助對於Gogoro來說是外部因素，但最嚴重的問題是，如果Gogoro的商品真的這麼好，為何一更動補貼就不行了？」
窮奢極欲提到：「作為造車新廠的Gogoro，技術層面與後勤存在不少瑕疵，新車還沒什麼感覺，但隨著前幾代週期進入中段，大量的負評也隨之湧現，舉凡電池資費方案、模組設計伴隨的高維修成本以及維修量能不足，再加上換電系統的老舊問題，這都很容易在前期隱藏自己，之後在後期就會大爆發，打得Gogoro措手不及。」
簡單來說，Gogoro發展至今的順序事件就是「定價太高沒人買」>「新車降價加上補貼後達到巔峰（利潤變低）」>「政府補助縮水加上補助油車，銷量大受影響」>「油車開始補助後，電車電池資費方案被擴大檢視」>「電池開始出現老舊問題，即使推便宜電車銷量仍未起色，設備技術層面維護成本入不敷出」>「設備維護不利負評爆發，銷售量持續消退、年年虧損。」只能說，Gogoro的崛起跟跌落神壇，給新創產業一個很大的打擊，未來Gogoro是否能扭轉戰局，還是就此退出市場，一切都還是要靜觀其變。