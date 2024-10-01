強颱山陀兒仍在緩慢逼近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」今（1）日發布全球AI最新路徑預測，其中在日本預測中，山陀兒颱風甚至出現極為罕見的「S型路徑」，甚至可能拖到周三（10/2）入夜後才會登陸。但因山陀兒颱風速度緩慢且通過台灣時會受到中央山脈阻擋，強度將明顯減弱，而北部不穩定天氣可能會持續到周六（10/5）。
氣象粉專「觀氣象看天氣」今日下午發文指出，全球AI最新路徑出爐，7家AI模式中有4家都模擬出，目前山陀兒颱風正在台灣東北近海持續龜速移動，甚至在北部近海轉向西。在各國最新路徑中，日本及美國也分別預測出山陀兒颱風西行及近海滯留情形。
其中山陀兒颱風在日本預測中，甚至出現極為罕見的「S型路徑」，但強度方面經過中央山脈洗禮，都會明顯減弱，可能以輕颱下限至熱帶性低氣壓的型態通過，「如此一來台灣北部的不穩定天氣將持續至周六。」
不過，山陀兒颱風登陸時間不斷延遲，根據最新資料，甚至可能拖到周三（10/2）入夜後才會登陸，南部風雨持續時間也會拉長。由於颱風移速緩慢，加上未來減弱速度的不確定性，颱風所受的導引氣流也會不同，因此未來路徑及影響程度仍有可能再出現變化。
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其中山陀兒颱風在日本預測中，甚至出現極為罕見的「S型路徑」，但強度方面經過中央山脈洗禮，都會明顯減弱，可能以輕颱下限至熱帶性低氣壓的型態通過，「如此一來台灣北部的不穩定天氣將持續至周六。」
不過，山陀兒颱風登陸時間不斷延遲，根據最新資料，甚至可能拖到周三（10/2）入夜後才會登陸，南部風雨持續時間也會拉長。由於颱風移速緩慢，加上未來減弱速度的不確定性，颱風所受的導引氣流也會不同，因此未來路徑及影響程度仍有可能再出現變化。
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