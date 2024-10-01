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▲布萊德彼特與安潔莉娜裘莉假戲真做結下情緣，之後卻在不愉快氣氛下分手，鬧到現在勢同水火，婚都還沒辦法正式離成。（圖／美聯社／達志影像）

▲《史密斯任務》是安潔莉娜裘莉（左）與布萊德彼特結緣的開始，當年因為假戲真做甚至影響到男方的婚姻，受到各方矚目，票房開出大紅盤。（圖／摘自Entertainment）

好萊塢情變、離婚鬧得最僵的一對：布萊德彼特與安潔莉娜裘莉，現在幾乎已經不可能再同時出現，互動也冷淡至極，甚至裘莉還讓所有小孩都和小布切割，目前只剩兩人的親生兒子納克斯還未公開宣告放棄父姓。對於這樣的情況，小布自然很傷心，但也不願在眾人眼前示弱，近期更是頻頻帶著小女友伊妮絲迪拉蒙在公開場合一起出現，彷彿在向裘莉示威。在彼此關係陷入谷底的時候，偏偏有超級狀況外的影迷，拿著布裘當初定情之作《史密斯任務》的海報來請她簽名，根據紐約郵報八卦版報導，裘莉戴著墨鏡、幾乎面無表情，在自己的畫面旁邊簽上名字，眼神根本不瞧向海報上另外一端的小布。2005年6月在美國上映的《史密斯任務》，當初推出之前就因為男女主角假戲真做，引發軒然大波，裘莉被懷疑是讓布萊德彼特與珍妮佛安妮絲頓婚姻破裂的第三者，可是兩人外表匹配、電影裡對戲火花四射，不但片子大賣，大多數觀眾也接受了他們兩個在一起，不久後裘莉生下他們第一個愛的結晶、女兒希蘿，裘莉之前收養的孩子們也一起認小布為養父，再加上他們稍後生下的龍鳳胎納克斯與薇薇安，組成了8口之家，小布或裘莉離開美國拍片，一大家子都會跟著過去，成為讓影迷熟悉的情景。殊不知，交往多年後布裘終於在孩子們的懇求下結婚，卻結婚才兩年就鬧離婚，拖到現在已經8年多，還沒辦法斷得乾乾淨淨。在布裘過去幾年的離婚戰中，裘莉大多數時間是孩子們的主要監護者，堅持小布只能有探視權，甚至還一度刻意讓小孩與他難以碰面，外界都認為她想要獨佔孩子，不讓小布有機會與他們培養感情。各方因此對於裘莉不很認同，八卦刊物更稱她是離婚事件中的「壞人」，氣得她堅稱小布喝醉後在私人飛機上對她及孩子們動手，她為了保護小孩才決定跟他一刀兩斷。對於這件事件，FBI本來已經因為證據不足而撤案，裘莉非要再次弄得人盡皆知，顯然對小布恨意未消，不惜讓他形象破裂。然而小布的觀眾緣穩固，裘莉始終打擊不了他的演藝行情，近來她的小孩陸續宣告與小布切割，明眼人都知道背後跟她絕對脫不了關係。在此情形下，還有人拿《史密斯任務》海報來找她簽名，根本是火上加油，所幸她是為了扮演著名女高音瑪麗亞卡拉絲的新片進軍明年奧斯卡大獎而造勢，知道不能跟影迷翻臉，所以忍住一切火氣，面無表情實現影迷的心願。諷刺的是，銀幕下的布裘翻臉翻得那麼嚴重，在觀眾的心目中，還是只記得他們兩個火花四射的《史密斯任務》，並沒有把他們兩個切割開來。