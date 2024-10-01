颱風最新動態整理！山陀兒「最新路徑、登陸時間、風雨影響」一覽

明天有沒有颱風假？山陀兒「最新風雨預測」　12縣市達停班課標準

記者張志浩／綜合報導

▲山陀兒颱風開始重創台灣，氣象署公布最新「是否放颱風假」的重要指標「風雨預估」，目前共有12縣市達標。（圖／NOWnews資料照）
▲山陀兒颱風開始重創台灣，氣象署公布最新「是否放颱風假」的重要指標「風雨預估」，目前共有12縣市達標。（圖／NOWnews資料照）
山陀兒颱風今（1）日開始往北轉向，預估明（2）日傍晚後登陸南台灣，今天至週四上半天，風雨最為劇烈，而「明天有沒有颱風假」的重要指標「風雨預估」，中央氣象署也在今天下午4時發布；雨量部分，明天有嘉義縣、台南、高雄、屏東、花蓮、台東達標風力部分，則有台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東、連江、金門、馬祖達標，資料稍晚還會持續更新，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對山陀兒颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（10月1日20時至10月2日20時）預估雨量中，「嘉義縣、台南、高雄、屏東、花蓮、台東」山區雨量都達颱風假標準，屏東、台東更是連平地都達標。

目前預估24小時雨量最多的區域在台東山區500至700毫米、屏東山區400至600毫米，花蓮山區300至450毫米、高雄山區200至340毫米；平地部分，台東400至600毫米最多、屏東300至450毫米，高雄、花蓮200至340毫米、台南100至200毫米，雲林、嘉義80至150毫米，基隆至南投普遍小於80毫米。

▲山陀兒颱風24小時雨量預估，「嘉義縣、台南、高雄、屏東、花蓮、台東」達颱風假標準。（圖／中央氣象署）
▲山陀兒颱風24小時雨量預估，「嘉義縣、台南、高雄、屏東、花蓮、台東」達颱風假標準。（圖／中央氣象署）
在「風力預估」上，明天台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東、連江、金門、馬祖達停班課標準；台南、金門平均風7至8級、陣風10至11級，高雄、屏東、連江、澎湖平均風8至9級、陣風11至12級，蘭嶼綠島平均風9至10級、陣風12至13級，台中、彰化、雲林、嘉義縣、台東平均風6至7級、陣風9至10級。

🟡颱風假、停班停課標準是什麼？

據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。

▲山陀兒颱風明日風力預估，台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東、連江、金門、馬祖皆達停班停課標準。（圖／中央氣象署）
▲山陀兒颱風明日風力預估，台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東、連江、金門、馬祖皆達停班停課標準。（圖／中央氣象署）

更多「山陀兒颱風來襲」相關新聞。

颱風動態整理！山陀兒「路徑、風雨、颱風假機率、登陸時間」一覽

山陀兒颱風動態／終於轉彎了！南部「暴風雨前寧靜」　明強勢登陸

山陀兒颱風可能「二次鬼轉」！各國路徑曝　賈新興：影響時間拉長

山陀兒颱風恐刮「17級強陣風」！氣象署警告南台灣：非常容易釀災

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024金鐘獎