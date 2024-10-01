明天有沒有颱風假？山陀兒「最新風雨預測」　12縣市達停班課標準

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▲山陀兒颱風24小時雨量預估，「嘉義縣、台南、高雄、屏東、花蓮、台東」達颱風假標準。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風明日風力預估，台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東、連江、金門、馬祖皆達停班停課標準。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風今（1）日開始往北轉向，預估明（2）日傍晚後登陸南台灣，今天至週四上半天，風雨最為劇烈，而「明天有沒有颱風假」的重要指標「風雨預估」，中央氣象署也在今天下午4時發布；雨量部分，達標風力部分，達標，資料稍晚還會持續更新，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。針對山陀兒颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（10月1日20時至10月2日20時）預估雨量中，屏東、台東更是連平地都達標。目前預估24小時雨量最多的區域在台東山區500至700毫米、屏東山區400至600毫米，花蓮山區300至450毫米、高雄山區200至340毫米；平地部分，台東400至600毫米最多、屏東300至450毫米，高雄、花蓮200至340毫米、台南100至200毫米，雲林、嘉義80至150毫米，基隆至南投普遍小於80毫米。在「風力預估」上，明天達停班課標準；台南、金門平均風7至8級、陣風10至11級，高雄、屏東、連江、澎湖平均風8至9級、陣風11至12級，蘭嶼綠島平均風9至10級、陣風12至13級，台中、彰化、雲林、嘉義縣、台東平均風6至7級、陣風9至10級。據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其時，或，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。