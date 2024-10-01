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▲王力宏祝賀中國國慶日，提到龍的傳人，還說「清澈的愛只為中國。」（圖／王力宏微博）

▲政治立場鮮明的黃安在2天前就在祝賀中國國慶日。（圖／黃安微博）

10月1日是中國的國慶日，每次00時00分一到，中國官媒《央視新聞》、《人民日報》就會準時發文祝賀，也有不少在中國發展的台灣藝人會發文表態。而今（1）日果然在微博看到不少藝人發文轉發，包括吳慷仁、歐陽娜娜、王力宏、王心凌、張韶涵、楊丞琳、歐陽娣娣等15組藝人，紛紛轉發祝賀文，其中黃安、劉樂妍及汪東城還在文中高喊祖國。今日是中國的國慶日，中國官媒《央視新聞》準時發文要求大家一起轉發祝福微博，並寫下「10月1日，國慶日」、「國慶一人一句祝福新中國」、「我愛你祖國」等；《人民日報》也發文表示，要求轉發接力「我愛你中國」，文中還提到，「新中國成立75週年，此刻接力，把最美好的祝福都給你，我的祖國，惟願山河錦繡，國泰民安。」官媒一發文，隨即有不少台灣藝人轉發，歐陽娣娣隨即在微博發文表示「盛世華誕，愛我中華」，並祝新中國生日快樂，歌手楊丞琳和張韶涵也轉發一樣的內容；剛加入大陸經紀公司「壹心娛樂」的吳慷仁，則在凌晨1點多轉發表示，「祝福錦繡中華」；歌手王力宏也準時發文，「願所有黑眼睛黑頭髮黃皮膚的龍的傳人，幸福快樂，清澈的愛只為中國」；近來在中國爆紅的王心凌也發文表示，「新中國成立75週年，願江山如畫，萬里皆安。」歐陽娜娜轉發和妹妹歐陽娣娣一樣的內容，不過今年速度略輸妹妹一籌，到了上午11點才轉發；另外汪東城轉發央視微博的新聞，表示「祝福偉大的祖國繁榮昌盛國泰民安，盛世華誕舉國同慶，生日快樂」；而政治立場一向親中的藝人黃安，在2天前就已經發文表示，「還有2天，祖國生日快樂」，今日更轉發朋友拍的福州五一廣場升旗典禮；被稱為「女版黃安」的劉樂妍也發了多篇微博，表示「祝福祖國媽媽生日快樂！」今日除了上述提到的。而伊能靜不只轉發，昨晚還參加在北京人民大會堂舉行的中國國慶招待會，在台下認真聽中國國家主席習近平的致詞，並說在會上看到許多舊友，覺得親切又溫暖。