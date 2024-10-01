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以色列近期對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與高層領導人進行了多次打擊，造成該組織重大損失，其中領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）於9月27日在空襲喪生，震撼阿拉伯世界。美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）受訪時就稱，真主黨領導層幾乎全部被殲滅，但也強調不能為此將他們排除在威脅之外。以色列國防軍（IDF）針對黎巴嫩真主黨多次打擊，成功擊斃多名真主黨高層領袖人物，當地時間1日凌晨以軍再度宣布，對黎巴嫩南部的真主黨目標展開「有限度、局部及有針對性的打擊」，美國國防部也稱正在向中東增派幾千軍力的部隊，以加強安全，並做好在必要情況下保衛以色列的準備。美媒《ABC》採訪國安會發言人柯比時，他提到在以色列的軍事行動下，真主黨的指揮結構「基本上已經全滅」，就連數千架次的無人機與飛彈也被摧毀，他形容今天的真主黨「已經不是一周前的真主黨了」，但也警告該組織仍有重新整頓集結的可能，尤其是某人勢必會接棒領袖納斯拉勒的位置，接著指揮該組織。柯比指出，華府目前對於真主黨還剩下什麼能耐沒有清楚認知，但必須了解的是對方仍有足夠的能耐，不能將他們排除在威脅之外，此外他也稱伊朗的態度明顯表示會採取某些行動，美國正密切關注真主黨、伊朗、伊拉克及敘利亞的民兵組織的行蹤，他強調「我相信美國擁有在該地區需要的軍事能力」。此前，五角大廈發言人辛格（Sabrina Singh）也表示，美國國防部在該地區增派的軍力將來自多個戰鬥機中隊。新增兵力包括F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）、F-16戰機、A10對地攻擊機和F-22戰鬥機及其輔助人員。