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山陀兒颱風今（1）日凌晨2時升級為強烈颱風，歷史罕見的路徑加上強度，讓台灣西南部地區如臨大敵，各國氣象單位預報路徑預報顯示登陸地極可能在台南和高雄一帶。日本氣象廳今日下午發布的最新預報路徑一改早上的之字型走法，颱風在台灣西部登陸後，不排除西部大縱走的路徑，橫掃台灣西半部。根據中央氣象署今日下午16時最新觀測顯示，強烈颱風山陀兒中心位置在北緯21.0度，東經119.5度，即在高雄南南西方約200公里之海面上，以每小時4轉8公里速度，向北轉北北東進行，山陀兒中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，七級風平均暴風半徑維持220公里，十級風平均暴風半徑80公里。由於台灣西南部從未有過強烈颱風直接登陸的情況，山陀兒颱風可能帶來的強風，也讓中央氣象署在警報發布記者會上發出特別提醒，氣象署簡任技正伍婉華提到，颱風登陸時，會是很強的致災性強陣風的結構，接近南部陸地北上，「這樣子進入陸地是令人擔心的，容易致災，請南部朋友要特別小心」。此外，今早日本氣象廳一度預測，颱風自西半部登陸後，將呈現之字型走法，自東北部出海後，再度轉折朝向北部近海的危險路徑，伍婉華也提到，山陀兒在出海之後，受到環境影響會減弱，其實不只日本有不同預報，也有其他預報不太一樣，但山陀兒真正北上的速度和角度，才會是台灣影響的時間。而在稍早，日本氣象廳下午的最新路徑預報中，再度將未來山陀兒的路徑預報做出調整，自台灣西部登陸後，不排除以西部大縱走的路徑橫掃西半部，且移速相當緩慢。台日預測路徑以及各國預報路徑皆略有不同，伍婉華表示，氣象署綜整過去幾天的大氣運動和相關資料，發布最有可能的路徑預報。