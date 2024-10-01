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▲溫昇豪（右）在劇中飾演主管，林奕嵐（左）則是職場菜鳥。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲曾莞婷金鐘獎槓龜，情緒受到影響，也期待能用作品證明實力。（圖／記者吳翊緁拍攝）

職場劇《Ｘ！又是星期一》由阿Ken林暐恆執導，集結范少勳、林奕嵐、溫昇豪、曾莞婷、馬力歐、趙自強、李李仁多位堅強卡司，首度擔任導演的阿Ken今（1）日出席開播記者會，被李李仁虧他是「神經病導演」，所有事都親力親為，甚至和范少勳一起下海，就是為了要和演員一起共患難，讓大家十分感動。范少勳透露，他和林奕嵐拍下海戲的那天正值寒流，阿Ken體貼他，還要他先把衣服穿著，甚至自己一起下來泡在冰冷海水裡，「那一刻在水裏面想說『哇！特別有安全感！』導演跟我們一起感受海水的溫度，一起共患難。」阿Ken也回憶當天，其實是想把時間做到最有效率地發揮，且兩人其實早在節目《大學生了沒》就認識，卻一直到如今才終於合作。不僅如此，阿Ken也被李李仁爆料是「神經病導演」，直言：「遇到神經病導演是很痛苦跟幸福的事。」他透露，阿Ken每個角色都能自己演，一人分飾多角就跟精神分裂一樣，「什麼都可以自己演一遍，挑戰性很高也很有趣，現場喜劇效果都是現場碰撞。」馬力歐也笑虧，阿Ken是EQ很高的導演，「都會用很好的便當、下午茶來彌補一些缺失，看到成品剪接出來很滿意。」曾莞婷近來有不少突破，積極拍戲，包括《媽，別鬧了》、《親愛壞蛋》等等，然而先前金鐘入圍開獎，她仍然沒有入圍，曾莞婷透露自己內心無法平靜，「就只能用作品再來證明。」她坦言接下來還有很多作品會上檔，「希望明年會有好消息。」而李李仁以戲劇「華麗計程車行」入圍金鐘獎戲劇節目男配角獎，他也謙虛稱是自己運氣好，「謝謝評審！」