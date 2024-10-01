屏東敬老卡、博愛卡擴大使用範圍　還與一卡通合作推加碼優惠

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為了鼓勵長者積極參與社交活動，屏東縣政府擴大「敬老卡」與「博愛卡」的使用範圍。原先僅可使用於屏東市公車和小黃公車的敬老卡與博愛卡，自10月1日起，將擴大至屏東市運動中心、大福琉球航運(輪船)、琉興公司(輪船)、以及YouBike場域，每月提供500點點數。此外，還與一卡通合作推出加碼優惠活動。隨著超高齡社會的來臨，屏東的老年人口已佔總人口近20％。屏縣府團隊致力於打造高齡友善的運動休閒環境，擴大敬老卡與博愛卡的使用範圍。長者除了可以在屏東市運動中心使用點數扣點外，也能與朋友相約騎乘YouBike，公共自行車前30分鐘免費，公共電動輔助自行車前30分鐘只需扣10點。此外，長者也能使用點數搭乘輪船前往小琉球，點數依場域實際收費公告扣點。屏東縣政府還與一卡通合作推出加碼優惠活動。即日起至113年12月31日，屏東長者只要累計使用敬老卡滿6次，即可獲得300元iPASS MONEY回饋金。一卡通邁入十週年，持續推動永續服務，並透過數據協助政府數位治理，推動智慧城市發展，目前已推出敬老預警照護機制，利用AI大數據分析長者的生活習慣，提供預測警示和關懷通知，並整合交通出行、健走運動與數位領餐等市政服務，鼓勵長者多外出，提升健康、幸福與安心感。