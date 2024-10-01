我是廣告 請繼續往下閱讀

中央氣象署指出，強颱「山陀兒」近中心風速達到每秒53公尺，考量颱風外圍環流將帶來豪雨，國軍秉持超前部署、救災視同作戰及隨時防救原則，第三作戰區今（1）日已整合三軍部隊，完成救災預置兵力、聯絡官派遣及相關機具整備，待命執行災害防救任務。根據國防部軍聞社報導，第三作戰區官兵上午在海軍乾塢營區，將2輛陸戰隊AAV7兩棲突擊車上板車，載運至蘇澳鎮公所進駐，後續將依國防部及作戰區命令，遂行災害防救任務。蘇澳鎮鎮長李明哲表示，在歷次的颱風整備工作中，國軍官兵都秉持軍民一家的精神，配合各縣市政府的兵力預置工作，他要代表在地的民眾，感謝國軍官兵在第一時間進駐人員、膠舟、AAV7及中型戰術輪車等各式機具，讓民眾看見國軍帶來的「安心的力量」。第三作戰區強調，後續將密切關注颱風動態，並要求各災防區持續提高防災警戒，做好萬全的因應準備，全力配合地方政府災防應變機制，依令及時投入災害救援任務，守護國人生命財產安全。