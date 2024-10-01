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台北股市10月開門見喜，今（1）日終場上漲165點，收在22390點，盤面焦點包括蘋概股、中概股，合併所有上市上櫃公司，共計25檔亮燈漲停。台股今日開高走高，加權指數以22329點開出，早盤勁揚超過200點，終場漲勢稍微收斂，上漲165點，收在22390點，漲幅0.75%，成交金額2799億新台幣；權值王台積電上漲15元至972元，漲幅1.57%。觀察各類股走勢，上漲族群包括半導體1.36%、電子1.1%、電腦周邊1.3%、光電1.02%、航運1.29%、機電1.08%、食品1.04%、鋼鐵0.65%；跌幅較大者以汽車、運動、營建為首，分別下跌1.28%、1.23%、1.14%，水泥、造紙、橡膠等傳產類股也走低。蘋果股價30日走高，終場上漲2.29%，收在233美元位置，帶動台股蘋果供應鏈今日同步上揚，鏡頭大廠大立光勁揚2.25%，上漲85元至2625元，其他蘋概股如百合興業衝上漲停板，光環、致伸上漲7至9%，全新、聯亞大漲超過6%，力旺漲逾半根漲停，仁寶、嘉澤、英業達、聯發科、雙鴻、萬潤上漲2至4%。中國救市題材部分個股持續火熱，除了同為蘋概股的百合興業外，宏達電因搭上Meta產品「Orion」的AR熱潮，股勁亮燈漲停，麗嬰房、大洋-KY也攻上漲停板，淘帝-KY、金麗–KY漲逾1％。關注行情排行，合併所有上市上櫃公司，今日共計有25檔攻上漲停板，包括立衛、百合興業-KY、聯亞、聯光通、易發、麗嬰房、晉倫、川寶、創威、豐祥-KY、立碁、霹靂、星通、無敵、全達、隴華、聯策、大洋-KY、建達、宏達電、位速、台蠟、元隆、迅得、百德。