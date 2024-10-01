強颱山陀兒今（1）日中午過後終於轉彎北上，但仍以非常緩慢的速度接近台灣。對此，臉書粉專「觀氣象看天氣」表示，目前美國模式預測，山陀兒颱風吸入乾空氣強度減弱，可能會被強勁的東北風壓到廣東沿岸，再鬼轉撲向香港。但中央氣象署預報員李孟軒指出，氣象署和大多數國家依舊認為，山陀兒颱風朝東北登陸台灣南部的機率最高，美國模式以參考為主。
臉書粉專「觀氣象看天氣」稍早發文，表示根據最新觀測資料顯示，山陀兒颱風已開始吸到北方的乾冷空氣，北側對流有開始被削弱的現象。由於山陀兒持續龜速移動，且乾冷空氣會越來越強，颱風將吸收更多乾空氣，而導致強度進一步減弱。
「觀氣象看天氣」指出，不只歐洲預測模式開始出現分歧，美國模式甚至預測，山陀兒颱風因強度快速減弱，被強勁的東北風壓到廣東沿岸，最後減弱到完全消失，「但目前只有美國模式這樣預測，機率較低，要再持續觀察。」
「觀氣象看天氣」提醒，目前多數機構仍預測，山陀兒颱風會登陸台灣西南部陸地，即使強度減弱，還是會有一定的破壞力，提醒各地仍需嚴加防範。根據中央氣象署最新資訊，山陀兒颱風今日清晨準備轉彎，速度放慢到時速不超過7公里，中午過後才有較明顯「往北走」的份量，但仍以非常緩慢的速度前進，預計明日下午才會明顯向東北，並於傍晚後登陸南台灣。
對此，氣象署預報員李孟軒指出，美國模式的這個預測，應該是他們認為，山陀兒颱風從西南海域前往台灣的時間花費太久，導致它強度減弱而消散，「確實透過模式預測會有許多種劇本，且山陀兒颱風待在台灣南側真的非常久」，但中央氣象署和大多數國家依舊認為，山陀兒颱風朝東北登陸台灣南部的機率最高，美國模式以參考為主。
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「觀氣象看天氣」指出，不只歐洲預測模式開始出現分歧，美國模式甚至預測，山陀兒颱風因強度快速減弱，被強勁的東北風壓到廣東沿岸，最後減弱到完全消失，「但目前只有美國模式這樣預測，機率較低，要再持續觀察。」
「觀氣象看天氣」提醒，目前多數機構仍預測，山陀兒颱風會登陸台灣西南部陸地，即使強度減弱，還是會有一定的破壞力，提醒各地仍需嚴加防範。根據中央氣象署最新資訊，山陀兒颱風今日清晨準備轉彎，速度放慢到時速不超過7公里，中午過後才有較明顯「往北走」的份量，但仍以非常緩慢的速度前進，預計明日下午才會明顯向東北，並於傍晚後登陸南台灣。
對此，氣象署預報員李孟軒指出，美國模式的這個預測，應該是他們認為，山陀兒颱風從西南海域前往台灣的時間花費太久，導致它強度減弱而消散，「確實透過模式預測會有許多種劇本，且山陀兒颱風待在台灣南側真的非常久」，但中央氣象署和大多數國家依舊認為，山陀兒颱風朝東北登陸台灣南部的機率最高，美國模式以參考為主。
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