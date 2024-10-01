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今天是10月1日，也是中國國慶日，中國自今日開始展開了為期7天的「十一連假」，預計將有超過19億人出行旅遊。不過先前中國在三個月內發生了兩起攻擊日籍學童的事件，讓駐日本中國大使館呼籲赴日旅遊及旅居日本的中國民眾「提高防範意識」，但在這次長假中，最受歡迎的海外旅行目的地仍是日本。綜合日媒報導，中國自1日起展開「十一長假」國慶假期，據中國官方預估，今年預計將有至少19.4億人於7天連假期間出遊返鄉，平均1天移動人數將達到2.8億人次，比起疫情前2019年增加近2成。有多達8成民眾在十一長假期間，將會自駕小客車前往旅行目的地，預計將會出現龐大車潮。不過除了國內旅行返鄉之外，據中國熱門旅遊預定網站「攜程網」指出，在十一長假期間的熱門海外目的地，仍由日本高居第一，其次是泰國及南韓。9月30日至10月2日，從北京機場飛往日本的機票幾乎銷售一空。「攜程網」表示，今年因為航班增加，因此機票價格下跌，提升了中國民眾出國旅行的意願，最受歡迎海外旅行目的地前10名國家，如日本、泰國、韓國、馬來西亞等，機票價格跌幅均超過20%，其中日本、英國、新加坡跌幅超過30%。9月18日時，中國深圳日僑學校的一名日籍男童遭到一名44歲中國男子襲擊，腹部受創，送醫治療後仍不治身亡，此事件在中國及日本掀起論戰。中國大使館更在十一長假來臨前，發出告示提醒將赴日旅遊及旅居日本的中國民眾「鑑於當前形勢」，要「提高防範意識，確保出行安全」。日媒認為，這是中國官方為了防範日本民眾反中情緒而做出的提醒。不過這對於中國民眾似乎不成阻礙，有中國民眾受訪時表示，要去東京迪士尼、淺草、澀谷、富士山遊玩，更大讚「日本不但很近，觀光又方便，有很多旅行團可以參加」。對於中國大使館的呼籲，則有人認為，雖然有點不安，「我相信兩國民眾彼此友好。」有中國的旅行社負責人表示，去日本旅遊的性價比高，環境又好，要辦簽證也很容易，因此受到很多人歡迎。深圳日童遇襲事件的影響微乎其微，中國民眾仍然是會選擇前往日本旅行。