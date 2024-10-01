為因應山陀兒颱風即將襲台，休市完第一天及民眾預期心理導致需求增加，今（1）日平均菜價創新高，雖然颱風目前還沒有影響雲彰南投等蔬菜主要產區，但豐沛的雨量能可能造成後續災損。為因應蔬菜價格波動，北市市場處表示，已要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，以平穩菜價，預計於10月4日至9日(共計6日)釋出平價蔬菜約51公噸。
北市市場處表示，今日台北市果菜批發市場蔬菜到貨量1,629公噸，較前一交易(29)日增加375公噸，每公斤批發價格63.8元，較前一交易(29)日每公斤56.7元，上漲7.1元。水果部分，今日到貨量673公噸，較前一交易(29)日增加174公噸，每公斤批發價格60.5元，較前一交易(29)日每公斤56.6元上漲3.9元。
後續將透過大臺北地區超市通路啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫以平穩菜價，於10月4日至9日(共計6日)釋出平價蔬菜約51公噸，包括小黃瓜、進口馬鈴薯、進口洋蔥、嚴選筊白筍、鮮香菇、進口洋蔥(粒)、進口馬鈴薯(粒)、履歷紅蘿蔔，歡迎民眾選購。
北市市場處表示，消費者如欲了解因產地氣候影響可能導致後續菜價波動情形，可於北市市場處網站內「公告資訊-物資供應專區-臺北市農產品批發市場交易資訊平臺」，即時查詢批發交易價格，以利掌握即時貨源。
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後續將透過大臺北地區超市通路啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫以平穩菜價，於10月4日至9日(共計6日)釋出平價蔬菜約51公噸，包括小黃瓜、進口馬鈴薯、進口洋蔥、嚴選筊白筍、鮮香菇、進口洋蔥(粒)、進口馬鈴薯(粒)、履歷紅蘿蔔，歡迎民眾選購。
北市市場處表示，消費者如欲了解因產地氣候影響可能導致後續菜價波動情形，可於北市市場處網站內「公告資訊-物資供應專區-臺北市農產品批發市場交易資訊平臺」，即時查詢批發交易價格，以利掌握即時貨源。