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山陀兒颱風於今（1）日清晨轉強颱，桃園市長張善政今天下午視察龍山埤滯洪池時表示，桃園是否放颱風假會依照規定，雨量、風力到達標準就會停班停課。桃園市水務局表示，桃園預估將會在2至3日受到影響。在過去，龍山里雙龍社區周遭只要時雨量達37mm即發生嚴重淹水，民眾生命財產飽受威脅苦不堪言，而龍山滯洪池解決鄰近市管區排魚管處分線長年氾濫問題，透過滯洪池調節可有效降低魚管處分線洪水水位。張善政提到，颱風過兩天可能會對桃園發生影響，因此特別前去視察去年完工的滯洪池，而龍山埤滯洪池分為上下池，過去下池有派上用場，因此次主要了解下池是否清空。張善政強調，過去尚未有淹到上池的情況，這次颱風是個考驗，希望滯洪池發揮作用，附近區域可以免除損害。至於桃園是否會放颱風假，張善政表示將照規定，若雨量、風力到達標準就會停班停課。