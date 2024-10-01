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財政部今（1）日公布今（113）年7-8月期統一發票中獎清冊，其中1000萬特別獎有17發票中獎，其中7張消費金額都在百元以下，金額最小只在外送平台foodpanda支付4元平台費，就幸運抱走1000萬元大獎。另外，這期200萬特獎也有15張發票中獎，其中也有5張消費金額不到100元，最低是在國道西螺服務區銷售櫃位「所長茶葉蛋」消費36元中獎。財政部賦稅表示，113年7-8月期統一發票中獎號碼已在9月25日開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「38039158」，特獎200萬元中獎號碼「08276859」，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎中獎發票分別有17張及15張。在1000萬元特別獎部分，這次有7張中獎發票消費金額在百元以下，最低是在外送平台foodpanda支付4元平台費就中獎，還有人於App Store花33元下載應用程式、在桃園市龜山區萬壽路統一超商消費35元、在台中市南屯區南屯路2段全家花費35元、在桃園市大溪區員林路自由聯盟生鮮超市花99元買飲品、在苗栗縣竹南鎮延平路統一超商花百元買菸品、嘉義市西區杭州三街嘟嘟房嘉義杭州2站花百元停車，而消費金額最高則是在桃園市八德區介壽路Carrefour家樂福花2萬2900元買冷氣，這些人都幸運抱走千萬大獎。在200萬特獎部分，15張中獎發票中有5張消費金額都不到100元，金額最低是在國道西螺服務區「所長茶葉蛋」消費36元，再來是在新竹市香山區元培街Hi-Life萊爾富花45元買飲品、在台北市信義區信義路統一超商消費49元、在台北市中山區中山北路2段61號全家花57元買食品、，共45元、在高雄市楠梓區右昌街捷統特賣廣場花95元買飲品。至於消費最高是在新竹縣湖口鄉民族街湖口鄉農會花5180元買肥料，另有人在桃園市龜山區文化二路築間幸福鍋物消費3025元抱走200萬元特獎。賦稅署提醒，今年7-8月期中獎統一發票領獎期間10月6日至明年1月6日，使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。各獎別領獎據點及提供服務時間彙整如附表。民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。中獎民眾若已在今年9月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，7-8月期雲端發票中獎之獎金不論獎額，將10月6日起自動匯入該指定帳戶；若未及在9月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，於執行該APP的領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎的電子發票證明聯，依獎別於附表所列指定兌獎據點領獎。