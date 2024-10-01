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▲巴貝多籍貨輪進水傾斜，19名外籍船員吊掛獲救。（圖／海巡署）

▲巴貝多籍貨輪進水傾斜，19名外籍船員吊掛獲救。（圖／海巡署）

颱風山陀兒持續朝台灣逼近，今（1）日清晨台東機場外海一艘巴貝多籍貨輪，發生進水傾斜的狀況，當時船上有19名外籍船員請求救援，經海空搜救隊前往馳援後，目前19名外籍船員已成功吊掛回到蘭嶼機場，後續將由海巡署協助做安置，船隻先暫時擱淺到海外，後續將等到海象穩定再進行處理。台東縣環保局長郭建成在防災會議上表示，今日12時有召集海保署、海巡署跟縣府環保局、蘭嶼公所視訊會議，主要目前因海象不佳，會由蘭嶼當地先調度人力15-20名，在海象安全狀況下緊急進行應變作業，同時為了預防這艘貨輪存放的柴油污染海洋，海保署跟環保局都會盤點相關應變資材，後續會在有需要時運送過去。至於船會不會有油汙造成汙染，由於目前海象不佳，只能先暫時擱淺到海外，將等到海象穩定再進行處理。海巡署東部分署二組主任徐震宏指出，今日清晨4時28分，基隆海岸電臺通報蘭嶼西方大約18海浬，有船艙進水問題，當時船長通知要逕行排除，一直到5時38分，船長通到貨輪失去動力，宣布棄船，海巡署立即啟動相關救援機制，派遣「高雄艦」趕往救援，6時44分，要執行人員吊掛，但抵達現場發現能見度不佳，無法實施吊掛因此返回豐年機場。徐震宏進一步表示，到11時39分出發，11時43分吊掛6人成功下放蘭嶼機場，因油料不足返回臺東機場整補，由國防部搜救機接替執行任務。11時46分，國防部搜救機Z-491臺東機場起飛，12時38分嘗試吊掛時因機務狀況無法成功救援，搜救機返航，本中心請空勤臺東待命機再起飛前往吊掛。上午13時，空勤搜救機NA-703再度起飛，13時51分成功吊掛7人前往蘭嶼機場，14時下放蘭嶼機場，14時02分再度起飛前往吊掛剩餘6人，14時15分空勤總隊成功吊掛剩餘6名船員，14時20分落蘭嶼機場，全數獲救，外籍船員後續安置將由海巡署協助處理 。累計出動兵力共有空勤搜救機3架次、國防部搜救機1架次、海巡署1艘次。