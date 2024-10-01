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▲運動員出身的王學駿初登場就獲得多位導師的肯定。（圖／天空娛樂提供）

▲林川佑（右）因為撞臉銀赫（左）掀起討論，還獲得本尊認證。（圖／天空娛樂提供）

男團選秀節目《SCOOL》日前正式開播，亞洲各地選手為爭資優生「夢之隊」七人組資格，不僅各自分組明爭暗鬥各顯本事，更把握機會秀長才本領。而六位導師包括SJ銀赫、羅志祥、FTISLAND李洪基、崔容俊、GFRIEND YUJU、 婁峻碩也不留情面批評指教，讓表現優異的「潛力股」迅速浮出檯面，像是「跨欄王子」王學駿從運動員轉換跑道當練習生讓羅志祥稱讚有加；另外撞臉導師銀赫的林川祐被本尊銀赫認證說，「找到失散已久的家人」，更稱讚對方是「程度之上」的練習生；至於賽前被看好的張鈞甯愛徒李振浩則因首集表現平平，而沒被入選意外跌破眾人眼鏡。最強男團選秀節目《SCOOL》開播首集就見些許的火藥煙硝味。當中最讓人眼睛一亮的莫過於運動員出身的王學駿，被稱為跨欄王子的他，初登場一展唱跳潛力，不僅獲羅志祥肯定。而舞蹈指導崔容俊在得知王學駿過去從未學過跳舞時，更露出相當驚訝的表情，此外銀赫還稱讚：「看好他未來的可塑性！」事實上，為了參加選秀苦練唱跳的王學駿前一天因為太緊張而導致整晚沒睡，結果錄影到一半發高燒而被送去急診，隨後又趕回現場錄影，對於開錄首集就無法全程參與感到愧疚，不過能獲得羅志祥的肯定，王學駿事後覺得超開心。林川祐則因撞臉銀赫而備受矚目，在首集登場的他因為五官神似銀赫被羅志祥發現，更讓在場其他老師嘖嘖稱奇，連銀赫本人都親口認證：「他的樣子真的跟我很像！」還開玩笑說：「好像找到失散已久的家人！」有趣的是，林川祐還在現場跳了一段Super Junior的出道曲，讓銀赫忍不住讚嘆：「就像看到剛出道的我一樣！」連李洪基都表示：「很像在看銀赫老師跳舞。」最後林川祐因高超舞藝而脫穎而出被選上「夢之隊」時，銀赫更幽默地強調說：「不是因為我跟他長得像（才選的），而是川祐練習生真的很會跳舞！」除了跨欄王子王學駿參賽、銀赫明星臉選手林川祐成首集話題亮點外，導師們的一針見血的點評也是節目播出後的看點之一，其中看完連兆緯、林擎恩、張宇閎、李振浩和陳聖運的表演後，不僅讓舞蹈指導崔容俊猛搖頭，李洪基更直言：「只在意外表的話，這條路是沒辦法走得長久的」，認為該組的演出，讓他覺得好像只要帥氣出場的感覺就好，這段話也讓場內選手捏了把冷汗；而被稱為「慈祥派」導師的婁峻碩也難得對這組表現頗有微詞，「你們的表演讓我覺得你們沒有搞懂歌詞，只是把歌詞唱出來而已，感受不到歌曲要傳達那種撕心裂肺的心境，這點之後要注意一下！」