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▲以《白衣蒼狗》入圍本屆金馬獎最佳男主角的Wanlop RUNGKUMJAD，是首位打進準影帝名單的泰國演員。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲香港男星游學修在《看我今天怎麼說》將角色性格詮釋得很突出，提名金馬獎最佳男主角大獎。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲《漂亮朋友》中的張志勇（中）把中年深櫃男同志演得相當出色，爭取今年金馬影帝榮銜，來勢洶洶。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲喜翔在《春行》呈現高難度演技，後半段尤其有一大段近乎「獨角戲」，實力驚人。（圖／台北金馬影展執委會提供）

第61屆金馬獎最佳男主角入圍名單堪稱兩岸三地演員的大對決，包括曾獲影帝的張震以新作《餘燼》再度角逐影帝，其他入圍者包括《春行》喜翔、《白衣蒼狗》Wanlop RUNGKUMJAD、《漂亮朋友》張志勇、《看我今天怎麼說》游學修。其中張震是繼《緝魂》後爭取第2座的影帝榮銜，張志勇則是大陸男星，游學修是來自香港的代表，各有各的精彩發揮。金馬執委會執行長聞天祥表示，不只《白衣蒼狗》Wanlop RUNGKUMJAD應是首位入圍金馬獎影帝的泰國男星，這一屆的金馬入圍名單應也是史上最多外籍影人打進榜單的一屆。Wanlop RUNGKUMJAD在《白衣蒼狗》飾演來台非法兼職的泰籍勞工，展現內斂演技。他過去曾在金馬放映過得泰國片《光陰解剖學》中亮相，對文青影迷而言不是是生面孔，這一次透過《白衣蒼狗》有機會被更多觀眾認識。香港男星游學修在《看我今天怎麽說》，飾演拒絕戴上人工耳蝸，卻想要當潛水教練的男子，在和現實的主流價值抗衡的過程中，突顯出鮮明的角色性格，聞天祥認為這是部觀眾看了之後會感到很驚喜的電影。游學修對入圍金馬獎「最佳男主角」，表示很興奮：「多謝金馬獎，給了我前所未有的支持和鼓勵。多謝黃修平（導演），他一次又一次給我機會讓我被看見，最重要是希望這部電影可以讓更多人接觸到聾人社群和文化，說一個讓世界看見的故事！」中國男星張志勇在《漂亮朋友》則飾演深櫃男同志，終於決定伸出友誼的雙手，竟碰上一些光怪陸離、令人啼笑皆非，可是最後又會讓人感動的事，很有發揮的空間。聞天祥形容片中另一位男星徐剛跟他簡直像今年的只《七月與安生》，最後居然只有其中一位獲得最佳男主角的提名，因此張志勇不可小覷，而徐剛是這項目的最大遺珠。面對如此來勢洶洶的「外來兵團」，台灣男星中有《春行》喜翔與《餘燼》張震。喜翔不但要和實力同樣驚人的高手楊貴媚飆戲，後半段更有一大段的內容以近乎「獨角戲」的方式來完成，卻把一個不擅表達感情的男子心中真正的溫柔詮釋得很突出。對於能取得本屆金馬影帝大戰的門票，他回應道：「謝謝導演，謝謝評審。」而張震在《餘燼》扮演偵查隊長，從調查一件市場殺人案竟然揭開了歷史的傷痕，與家國的祕密。繼《緝魂》登上金馬影帝寶座後，張震很高興能夠再次入圍金馬獎最佳男主角，回應道：「《餘燼》是匯聚了所有幕前、幕後團隊的心血，一起共同努力完成的作品，我很榮幸可以參與其中。這幾年一直持續精進表演，深深感受到表演鬆弛、舒適的狀態，加上參與幕後監製的經驗，此時可以再次入圍，對我來說更是人生的另一個里程碑跟最好的肯定。非常感謝監製、導演、所有戲裡的演員夥伴們，及拍攝團隊的所有工作人員們，也很感謝評審對我在這部戲裡表演的認可，祝福大家平安健康。」本屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日（週六）舉行。