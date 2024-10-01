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▲全家10月超商取件優惠出來啦，特濃拿鐵、桃粿仙女紅茶只要19元。（圖／全家提供）

▲7-11會員每筆取件贈1點活動點數，集滿3點可兌換10元購物金、6點兌換30元購物金。（圖／7-11提供）

全家10月超商取件優惠出來啦！自明（2）日起至15日，至全家門市取件並且主動出示全家會員，即可獲得特濃拿鐵、桃粿仙女紅茶19元二選一優惠券；若是在10月16日起至10月31日前取貨，則是贈送百吉大雪糕10元優惠券，有布丁雪糕、蘇打雪糕、巧克力脆皮三選一。全家10月2日起至10月15日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得大杯特濃拿鐵（原價65元）、特大杯桃粿仙女紅茶（原價65元）19元二選一優惠券。若是10月16日起至10月31日前取貨，並且出示出示會員條碼或報手機號碼，即可獲得百吉冰淇淋10元優惠券，可選布丁大雪糕、蘇打、巧克脆皮口味擇一。貼心提醒每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。7-11即起至10月29日推出OPENPOINT會員「安心取集點GO」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可集點，每筆取件贈1點活動點數，點數贈品數量有限，兌完為止。集滿3點可換UNI礦泉水或10元購物金、4點抽日本雙人來回機票或Gogoro電動機車，集滿6點可免費兌換30元購物金。OPENPOINT APP【小7集點卡】兌換操作：【小7集點卡】→【安心取件集點GO】→【選擇兌換商品】→【選擇數量】→【兌換】；兌換券內容顯示於OPENPOINT APP→【服務】→【兌換券(票券相關)】→【兌換券】。