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京華城案容積率於柯文哲擔任北市長時暴增到840%，被控涉嫌圖利，台北市議員許淑華今（1）日表示，針對要求京華城做大街廓整體開發部分，居然使用「似已完成」的模糊字眼一筆帶過，她呼籲監察院應重啟調查。許淑華在臉書指出，她揪出392-560%關鍵公文，監察院「似已完成」認定太模糊，在此呼籲應重啟調查，而這份公文也是柯文哲親簽，引述前監委劉德勳2016年的糾正案為理由，幫京華城開啟560%的容積大門。許淑華表示，她仔細翻閱公文卻發現，針對都審會決議「要求京華城做大街廓整體開發」部分，居然使用「似已完成」的模糊字眼一筆帶過，原本都市計畫公益原則，是要求財團在開發建案時，同步將西北側老舊街廓做整體開發，促進區域發展、振興，照顧居民。許淑華提到，柯文哲對此認定相當寬鬆，「似乎已經有做了吧」，就讓它通過，使財團一舉省去大量的開發責任與成本，也損害到西北側無數市民朋友權益。許淑華直言，劉德勳現已退休，是前總統馬英九提名的監察委員，在任期間非常關心京華城案，離開公職後擔任「沈春池文教基金會」董事，也就是沈慶京父親的單位。「為何當年公文用字如此模糊？柯文哲為何不採都審會原有決議？劉德勳任職有沒有避嫌的問題？」許淑華強調，這都是需要釐清的，雖然議會調查小組已完成560-840%行政違失調查，但她認為392-560%監察院有必要重啟調查，為西北側市民朋友討一個公道。