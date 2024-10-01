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今（113）年7-8月期統一發票已於9月25日開獎，特別獎中獎號碼「38039158」，財政部今（1）日公布中獎清冊，同時經統計本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主計有113位，獎金合計超過新台幣2億2680萬元，其中有63%使用載具儲存雲端發票，而對中其他獎項的獎金達26億2185萬餘元。財政部財政資訊中心指出，共通性載具「手機條碼」可將其他各種載具歸戶綁定，集中管理各種載具所儲存的雲端發票，並可透過財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，可省去親赴代發獎金單位領獎的時間及千分之4印花稅；未設定領獎帳戶，且未列印電子發票證明聯者，可利用財政部統一發票兌獎APP兌領獎金。為方便民眾儲存及管理公用事業的雲端發票，財政部攜手國內自來水、電力及瓦斯業者，推動民眾於超商繳費時，出示手機條碼載具儲存公用事業雲端發票服務，立即享有統一管理發票的便利生活。財政部也在今日公布今年7-8月期統一發票中獎清冊，這期特別獎中獎號碼為「38039158」，經統計這期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主計有113位，獎金合計超過新台幣2億2680萬元。對中其他獎項的獎金達26億2185萬餘元。至於113位中獎得主，有72位使用載具儲存雲端發票，其中使用手機條碼有31位、會員載具有24位、跨境電商電子郵件7人、電子票證1人、公共事業載具8人、捐贈1人。財政部也呼籲，民眾在消費時多利用載具儲存雲端發票，並完成雲端發票四部曲，首先安裝統一發票兌獎APP，再來申請或綁定手機條碼，然後設定領獎帳戶、載具歸戶，就可立即享有自動對獎、中獎主動通知、獎金直接入帳、避免發票遺失或忘記領獎等多項好處，還能享有雲端發票專屬獎－每期包含100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎195萬組，對獎機會多1次。