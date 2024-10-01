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張育成曝吃止痛藥強撐！富邦悍將季中選秀狀元郎「國防部長」張育成，今（1）日被球隊下放至二軍休息，返台後首個中職賽季也確定落幕。同時，張育成也提到，本季球隊戰績沒有達到自己心中的理想，希望明年可以不一樣。張育成在8月底的比賽中，因為左手不適退場，雖然無結構性損傷，但僅休息約一週後就回歸出賽，後續揮棒狀況也受傷勢影響而有所改變。對此，張育成表示：「關於為何如此堅持出賽，張育成說：「」張育成下半季共出賽45場，179個打席中，敲出37支安打，包含10發全壘打，打擊率2成76、上壘率4成53、長打率5成52。對於自己首個賽季表現，張育成表示：「」富邦下半季拿下22勝1和31敗，低於新球隊台鋼雄鷹，位居全聯盟第6位，不過全年度戰績部分則以51勝1和62敗，排在第5名，並且因對戰優勢，確定將脫離連續2年的爐主位置。