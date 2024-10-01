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颶風海倫給美國帶來嚴重災情，截至1日中午已造成130人死亡，其中以北卡羅來納州受創最重，達56死。颶風海倫也讓美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）與民主黨的現任總統拜登（Joe Biden）隔空就政府應變及救災展開口水戰，即使先撇開風災的政治咎責效應不談，北卡羅來納州被視為今年美選的關鍵搖擺州戰場，如今因風災導致多地基礎設施受損，許多地區的郵遞服務暫停，直接衝擊郵寄投票選民，恐讓當地選務陷入混亂。根據《Axios》報導，距離11月5日的美國總統大選投票日只剩1個多月，颶風海倫給北卡民眾帶來巨大的生命財產損失和心理上的衝擊，也對當地的選務造成重重挑戰，一位當地選舉專家表示，「對很多人來說，投票如今不是優先考慮的事情」。對北卡的選務官員來說，首先的麻煩是由於獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）暫停競選，北卡州最高法院緊急批准將小羅勃甘迺迪的名字從選票上刪除，導致本應9月6日寄出的郵寄選票，延後到9月24日才開始陸續寄出。如今由於風災關係，許多地區的郵遞服務暫停，選民能在何時收到選票成為一大未知數。另外也有當地選務人員表示，很多已經寄到民眾家中的選票，可能民眾尚未領取，就被颶風海倫帶來的風雨吹走，如何補救也是問題。北卡羅來納州本來將於10月17日開始進行提前投票，但如今許多受災地區恐怕無法在這時間完成選務工作，尤其是那些投開票所遭到風災直接損壞的地區以及交通較不便的偏遠地區。很難說這會對投票結果帶來多大的影響，但是北卡作為關鍵搖擺州戰場，選情勝負本來也就是預估在一線之間，而且更重要的是，若最終投票結果果真僅以細微差距分出勝負，落敗方可能會錯誤地聲稱選舉存在欺詐行為，藉此抨擊選舉不公，尤其川普過去就一直大力聲稱郵寄選票會造成舞弊。