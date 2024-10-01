我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亦辰兒以專輯《娑婆訶》榮獲全球音樂獎三項銅獎，包含「男歌手獎」、「另類流行音樂獎」、「專輯概念獎」。（圖／本人提供）

22歲台語創作歌手亦辰兒，曾經幫黃妃、許富凱、郭忠祐、賴慧如、蔡家蓁等台語唱將作詞作曲，現在的他還是台大碩士音樂學所高材生，文字能力備受肯定。他日前傳出好消息，以第二張台語專輯《娑婆訶》榮獲全球音樂獎（Global Music Awards）三項銅獎，包含「男歌手獎」、「另類流行音樂獎」、「專輯概念獎」，只是風光的背後，卻爆出寫歌遭換名，為了自己的權益，他特別站出來發聲，怒轟偷歌者「與詐欺沒兩樣。」亦辰兒得獎作品《娑婆訶》描繪了發生在台灣土地上的謀殺案件，他透過全詞曲創作，以加害者、受害者和受害者家屬等視角呈現，讓聽眾能更深入理解每個人行為背後的動機。亦辰兒表示：「真的很感謝國際評審的肯定，鼓勵我對台語詞曲創新的努力，不然原本真的要放棄台語歌了。」提及放棄台語歌，他透露，背後原因其實是他的創作多次遭到換名。亦辰兒致力於台語創作，卻常常受到不公平對待，他提到最近一次的經驗，有一首創作還未簽約、未收到匯款，就被拿去使用，甚至詞曲作者名字被換成另一個歌手自己的名稱，跟他毫無關係，亦辰兒憤慨的說：「該名歌手用我的創作上各節目做專輯募資，喬裝有創作能力，其實與詐欺沒兩樣。」當亦辰兒與身邊音樂人分享後，發現許多台語創作者也有遇到類似經歷，但不敢站出來發聲，亦辰兒直言：「我不怕扮黑臉，不怕大家以後不敢跟我合作。一定要有人站出來為創作者的權益發聲，我們都有享有著作人的姓名表示權，就算買斷也不能亂改名！」雖然這件事對方已經有補合約跟款項，但對方在節目上唱他歌的畫面，上面的詞曲作者名卻無法下架、更改或重新上線，這對他來講仍無法釋懷，他向各唱片公司喊話，呼籲重視創作者最「基本」權益。