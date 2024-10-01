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▲山陀兒颱風將在「花東、南部平地和山區、中部山區、東北部山區」，降下豪雨等級以上的雨量。（圖／中央氣象署）

強颱山陀兒正在緩慢逼近台灣，傍晚稍加提速，預計明（2）日傍晚後登陸台灣南部，並於周四（10/3）自東半部出海。山陀兒帶來的風雨不可小覷，北部地區風雨預計將在颱風明日傍晚登陸後出現，加上東北季風南下，風雨會逐漸增強，因此基隆、台北、新北及桃園4縣市共同宣布，明日將停班停課，提醒民眾非必要勿外出，並提前做好防颱準備。中央氣象署技正林秉煜指出，山陀兒颱風過去3小時移速稍微加快，下午5時，陸上警報範圍新增「彰化縣、南投縣」。受到地形影響，山陀兒颱風未來會有一些減弱趨勢；明天清晨起，各地風力逐漸增強，尤其屏東地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島將有12級以上強陣風，臺東、高雄、臺南地區、臺中至嘉義沿海空曠地區及金門、馬祖將有10級以上強陣風。氣象署簡任技正伍婉華則提醒，今天主要降雨仍集中在花東，明天颱風登陸後，花東豪雨繼續下，南台灣強風豪雨，隨著颱風越往北走，東北部山區的雨勢也會逐漸明顯；周四颱風移動到東部外海，北台灣要留意局部豪雨，南台灣降雨趨緩，東北季風南下，北部、宜蘭氣溫降低。