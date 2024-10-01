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▲高雄市長陳其邁(右3)視察前鎮漁港內大型遠洋漁船防颱纜繩加固情形。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市長陳其邁於今(1)日，到高雄港、前鎮漁港，以及梓官區蚵仔寮漁船等地，視察高雄港區貨輪、大型遠洋漁船及近海漁船的防颱整備情形，盼港務公司、市府海洋局等單位能督促業者加強纜繩加固，以嚴防山陀兒颱風威脅。高雄市長陳其邁是由立法委員賴瑞隆、台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮、高雄市政府秘書長郭添貴、海洋局局長黃登福，以及農業部漁業署、高雄區漁會、遠洋漁業三大公會代表及當地里長等人陪同，視察高雄港區貨輪、大型遠洋漁船及近海漁船的防颱整備情形。高雄市長陳其邁表示，中央氣象局於今(1)日清晨5時30分發布強烈颱風山陀兒海上陸上颱風警報，為嚴防山陀兒颱風的威脅，乃分赴高雄港、前鎮漁港，以及梓官區蚵仔寮漁船等地，視察高雄港區貨輪、大型遠洋漁船及近海漁船的防颱整備情形。陳其邁說，除視察前鎮漁港內大型遠洋漁船防颱纜繩加固情形，並指示百噸級以上之漁船上，除留守必要幹部船員及人員外，所有人員一律上岸安置避風。陳其邁也指示海洋局局長黃登福，再次提醒各漁船主多增加纜繩數量，務必確保港內漁船繫纜穩固，以確保自身漁船財產安全外，另請高雄區漁會、遠洋漁業三大公會等單位全力協助轄屬漁船安置外籍漁工，船上除留守必要幹部船員及人員外，其餘人員均應陸續上岸避風安置，以保障外籍漁工於颱風期間的人身安全。海洋局局長黃登福指出，高雄市政府已於30日晚間宣布全市停班停課，船員上岸避風命令即同步生效，此次颱風強度不容小覷，威力不亞於47年前的賽洛瑪颱風，100噸級以上漁船之漁船主應配合將船員撤離漁船，倘未能即時安排合適處所安置，亦可透過海洋局及高雄區漁會協助在前鎮漁民服務中心、前鎮漁港船員會館，以及小港區漁會辦公室等處所進行臨時安置，海洋局亦將持續掌握船員上岸數量及安置情形。