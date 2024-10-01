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▲捷運局長吳嘉昌視察輕軌列車進機廠纜索加固情況。（圖／高市府捷運局提供）

▲大順路雨豆樹纜索加固情形。（圖／高市府捷運局提供）

▲捷運局長吳嘉昌視察輕軌夢時代站防颱整備。（圖／高市府捷運局提供）

為防範山陀兒強颱來襲，確保輕軌營運系統安全行駛，高市副市長林欽榮今（1）日率捷運局及公園處檢視大順路段的沿線防颱護樹準備工作，輕軌團隊針對大順路段輕軌綠巨人隧道持續加強雨豆樹鋼柱纜索加強索固等工作，捷運局長吳嘉昌更親自前往輕軌機廠及C5夢時代站視察，了解輕軌機廠及車站防颱整備情形。吳嘉昌表示，為預防颱風帶來的強風豪雨，除大順路沿線雨豆樹保護外，已指示高捷公司針對機廠、車站及設備室等加強防颱整備作業，颱風期間應定時主動檢視防颱防汛設備，包括車站玻璃鎖固檢查，回廠車輛採加強固定及重要機電設施沙包堆疊、抽水設備等，以抵抗此次強風豪雨帶來的威脅，確保颱風期間輕軌系統和旅客安全。吳嘉昌局長進一步表示，輕軌沿線318棵雨豆樹，除112棵施工階段新植雨豆樹已完成加固，另針對沿線路口受風較大的區域48棵進行額外鋼柱與纜索固定，受風面較大之路口9/30前已完成27棵，今日團隊持續進場施作21棵，全數完成後沿線雨豆樹加固總數可達160棵。捷運局表示，颱風侵台期間團隊除維持日常輕軌營運外，輕軌營運團隊亦需不分日夜以輪班方式將38個站點、22.1 公里營運路段劃分責任區域，並定期巡查回報盡速排除軌道交通障礙，並於颱風過後啟動軌道巡檢作業，確認行車安全無虞後恢復營運，以提供市民上班日有安全、可靠、舒適、便捷的輕軌交通服務。捷運局提醒，高雄輕軌因受山陀兒強烈颱風影響，本日18:00於C1籬仔內站發出末班車並抵達端點站後，不再提供載客服務。有關輕軌即時營運狀態可至高雄捷運官網、臉書或APP查詢，若有相關服務問題，請於上午8時至晚上11時撥打客服專線(07)793-9676洽詢。