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▲第一階段的「命」關卡是要算命老師運用自身能力，從三位來賓中猜出誰曾經被法律判定為重大刑犯。（圖/YT@Joeman）

▲如茵老師成功利用塔羅牌占卜猜中謎底，其講解內容獲得滿分，但觀眾並不認同。（圖/YT@Joeman）

▲專項塔羅牌的「如茵老師」登上節目《靈能的挑戰》，結果表現獲得滿分，其講解內容被觀眾炎上，遭到質疑。（圖/YT@Joeman）

《靈能的挑戰》是近期開播的全新算命實境節目，節目邀請到30位來自不同領域的算命老師來進行對決，目前已經播到第四集，節目開播兩個禮拜以來討論度持續攀升，其中在最新第四集播出後，一位名為「如茵」的塔羅牌算命老師闖關成功，但其講解的內容獲得滿分，讓許多觀眾感到不服，甚至起底她過往在社群的黑歷史，掀起討論。目前節目還在第一階段當中，將30名算命老師分為「命」與「故」關卡來進行，而「故」關卡必須從車主姓名及故事，去猜出七台計程車中哪一台是車主的，最後15人有3人過關；而「命」關卡中，在最新第四集登場的「如茵老師」，專項擅長塔羅牌算命，最終選擇答案B（正確答案），隨後坐到當事人面前時，如茵老師說：最後如茵老師也勸當事人：當事人阿維（顏維勳）則對如茵老師點評表示：隨著節目播出之後，該集留言許多人都在炎上如茵老師，認為她講出來的東西完全都是空洞到不行的大方向、「可信度真的大打折扣....這種話我也會講，現在誰不壓抑誰沒後悔過？」如果有專研一點算命的話，相信許多人對如茵老師其實也不陌生，，之後是否能用更具體的講解讓網友翻轉形象，還要繼續把節目看下去才知！而你對這類型題材有興趣的民眾，現在開始看也還不遲，目前《靈能的挑戰》才播出第4集，後面還有32集可以看，每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！