《靈能的挑戰》是近期開播的全新算命實境節目，節目邀請到30位來自不同領域的算命老師來進行對決，目前已經播到第四集，節目開播兩個禮拜以來討論度持續攀升，其中在最新第四集播出後，一位名為「如茵」的塔羅牌算命老師闖關成功，但其講解的內容獲得滿分，讓許多觀眾感到不服，甚至起底她過往在社群的黑歷史，掀起討論。
-------以下有巨雷，請斟酌觀看-------
目前節目還在第一階段當中，將30名算命老師分為「命」與「故」關卡來進行，而「故」關卡必須從車主姓名及故事，去猜出七台計程車中哪一台是車主的，最後15人有3人過關；而在「命」關卡，則必須透過當事人現身自我介紹，從3人當中選出一位曾經被判重刑的男子，並且敘述其人生經歷，目前15位老師還沒輪完，也已經有多位老師過關。
塔羅牌如茵老師成功過關！「內容講解」獲得當事人滿分肯定
而「命」關卡中，在最新第四集登場的「如茵老師」，專項擅長塔羅牌算命，最終選擇答案B（正確答案），隨後坐到當事人面前時，如茵老師表示：「那我剛剛在休息室抽你的牌，我覺得你是一個非常重感情、重義氣的人，或許曾經做一些錯誤的決定，或者是可能讓你覺得後悔的事情，但是我覺得這都不是你一個願意的事情。」
如茵老師說：「你的內心深處，你有很深的一種感動，但是呢，我覺得你是一個非常非常壓抑的人，很多事情你是不會跟外面的人說的，我覺得你是一個老靈魂，很多事情你都了然於心，你要做到哪裡，你在做很多事情的時候，你也是一個不願意讓人家擔心的人。」最後如茵老師也勸當事人：「做很多事情，你把愛的能量拿出來的時候，你其實是一個可以發揮到，更大極致的一個可能性。」
當事人阿維（顏維勳）則對如茵老師點評表示：「其實她有說到一些重點是，平常不會對外侃侃而談的事情，不太會跟人家分享，關於自己會獨處思考的問題」最終阿維給如茵老師滿分15分的成績。
如茵老師過往爆爭議！觀眾不服滿分15分
隨著節目播出之後，該集留言許多人都在炎上如茵老師，認為她講出來的東西完全都是空洞到不行的大方向「請問誰不壓抑？誰沒有後悔自己的決定過....」、「都已經是重大判刑犯了，怎麼可能會沒有後悔跟錯誤的決定，這完全適合80%人」、「這個講解可以得15分，前面有人更準被質疑看過新聞報導....是在業配這位老師嗎？」、「可信度真的大打折扣....這種話我也會講，現在誰不壓抑誰沒後悔過？」
如果有專研一點算命的話，相信許多人對如茵老師其實也不陌生，她過去也曾經被百萬YouTuber「艾莉莎莎」推薦過，但隨後卻被「Dcard」網友踢爆許多黑歷史，包括算命在滑手機、臨時更改時間、算命預約大遲到、根本算不準都是大方向講解等，也隨著如茵老師上了《靈能的挑戰》之後過往事蹟又被翻出，之後是否能用更具體的講解讓網友翻轉形象，還要繼續把節目看下去才知！
而你對這類型題材有興趣的民眾，現在開始看也還不遲，目前《靈能的挑戰》才播出第4集，後面還有32集可以看，每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！
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目前節目還在第一階段當中，將30名算命老師分為「命」與「故」關卡來進行，而「故」關卡必須從車主姓名及故事，去猜出七台計程車中哪一台是車主的，最後15人有3人過關；而在「命」關卡，則必須透過當事人現身自我介紹，從3人當中選出一位曾經被判重刑的男子，並且敘述其人生經歷，目前15位老師還沒輪完，也已經有多位老師過關。
塔羅牌如茵老師成功過關！「內容講解」獲得當事人滿分肯定
而「命」關卡中，在最新第四集登場的「如茵老師」，專項擅長塔羅牌算命，最終選擇答案B（正確答案），隨後坐到當事人面前時，如茵老師表示：「那我剛剛在休息室抽你的牌，我覺得你是一個非常重感情、重義氣的人，或許曾經做一些錯誤的決定，或者是可能讓你覺得後悔的事情，但是我覺得這都不是你一個願意的事情。」
如茵老師說：「你的內心深處，你有很深的一種感動，但是呢，我覺得你是一個非常非常壓抑的人，很多事情你是不會跟外面的人說的，我覺得你是一個老靈魂，很多事情你都了然於心，你要做到哪裡，你在做很多事情的時候，你也是一個不願意讓人家擔心的人。」最後如茵老師也勸當事人：「做很多事情，你把愛的能量拿出來的時候，你其實是一個可以發揮到，更大極致的一個可能性。」
當事人阿維（顏維勳）則對如茵老師點評表示：「其實她有說到一些重點是，平常不會對外侃侃而談的事情，不太會跟人家分享，關於自己會獨處思考的問題」最終阿維給如茵老師滿分15分的成績。
如茵老師過往爆爭議！觀眾不服滿分15分
隨著節目播出之後，該集留言許多人都在炎上如茵老師，認為她講出來的東西完全都是空洞到不行的大方向「請問誰不壓抑？誰沒有後悔自己的決定過....」、「都已經是重大判刑犯了，怎麼可能會沒有後悔跟錯誤的決定，這完全適合80%人」、「這個講解可以得15分，前面有人更準被質疑看過新聞報導....是在業配這位老師嗎？」、「可信度真的大打折扣....這種話我也會講，現在誰不壓抑誰沒後悔過？」
如果有專研一點算命的話，相信許多人對如茵老師其實也不陌生，她過去也曾經被百萬YouTuber「艾莉莎莎」推薦過，但隨後卻被「Dcard」網友踢爆許多黑歷史，包括算命在滑手機、臨時更改時間、算命預約大遲到、根本算不準都是大方向講解等，也隨著如茵老師上了《靈能的挑戰》之後過往事蹟又被翻出，之後是否能用更具體的講解讓網友翻轉形象，還要繼續把節目看下去才知！
而你對這類型題材有興趣的民眾，現在開始看也還不遲，目前《靈能的挑戰》才播出第4集，後面還有32集可以看，每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！