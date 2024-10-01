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台電在2023年啟用宜蘭仁澤地熱電廠，今（1）日與國際地熱開發商台灣倍速羅得公司（Baseload Power Taiwan）、地熱技術服務公司GreenFire Energy等5家企業共組地熱團隊，投入約2億元聯手開發，地熱潛能約占全國20%的大屯山區域。這5家合作廠商，包括台汽電、台灣倍速羅得、GreenFire Energy、美國地熱開發商商貝克休斯（Baker Hughes）以及代理商泰京。地熱在2050淨零轉型是綠電來源，政府已設定2040年地熱開發目標2GW、2050年則要衝到6GW。台電表示，地熱不受天候影響，可24小時穩定發電，運轉效率高，且台灣位於環太平洋火環帶，評估具豐富蘊藏量，將持續與各界合作，共同加速推動台灣地熱能源發展。然而，地熱開發初期需承擔資源不確定風險，且探勘費用及技術門檻相對較高，合作有助於分擔前期成本，也能引進國外探勘經驗及創新技術。例如，倍速羅得在美國、日本與冰島等國皆有運轉中的地熱電廠，台汽電也有參與宜蘭清水地熱廠建置。本次合作鎖定大屯火山群做前期鑽探作業，總經費約2億元，並由這6家公司共同分攤，且分為兩隊，Team A為台電與台汽電，共出資低於5成也就是1億元，又以台電出資較多；Team B則是其他4家業者，出資比重由這些業者自行協調。台電說明，經濟部地質調查及礦業管理中心曾評估，大屯火山群地熱潛能約占全國20%，因而本次合作設定大屯山為第一階段主要範圍。然而，大屯火山群屬於硫磺酸性泉，許多地熱業者為了確保電力設施不受腐蝕影響而費盡苦心。台電再生能源處長蔡英聖表示，這次機組將會採取「取熱不取水」的雙循環系統，也就是將溫泉水從地底抽上來後，與發電系統內部流體進行熱交換，再推動機組發電，溫泉水再回注地底，因此酸性泉腐蝕性影響較小。但他也不諱言，該區域確實有硫磺氣體，當地設置任何發電設備都還是會受到環境影響，但相信後續團隊會注意到現場狀況，加以克服。