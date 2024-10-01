我是廣告 請繼續往下閱讀

日本執政黨自民黨新任黨魁石破茂在今（1）日正式獲參眾兩院指名，成為日本第102任首相，新內閣與自民黨內部人事布局也將於今晚上路。石破內閣中有13人是首次入閣，此外多人無派閥。不過前行政改革擔當大臣村上誠一郎先前在前日相安倍晉三遇刺身亡後，批評他是「國賊」，如今將出任總務大臣，因而引發了爭議。綜合日媒報導，自民黨總裁石破茂1日獲得眾議院及參議院指名，正式成為日本首相。「石破內閣」預計也將在同日晚間正式上路。在獲得參眾兩院指名後，石破茂隨即前往總理大臣（首相）官邸設置組閣本部，並組織內閣。稍晚石破茂會前往皇居，進行任命儀式和閣僚認證儀式後，石破內閣也會隨即成立上路。石破茂預計將在晚間9時召開記者會，說明未來執政的基本方向。稍早，林芳正宣布石破內閣名單。石破內閣包含石破茂在內共有20人，值得注意的是，有13人是首度入閣、2人留任，另有4人曾擔任過閣員。據日媒列出的內閣人事，現任內閣官房長官林芳正留任，前防衛大臣岩屋毅出任外務大臣，前防衛大臣中谷元回鍋出任同職務，前內閣官房長官加藤勝信出任財務大臣等。此外，從所屬派閥或曾屬舊派閥來看，麻生派、舊茂木派及舊二階派各有2人入閣；舊岸田派與舊森山派各有1人入閣，但舊安倍派無人獲延攬入閣。這次以無派閥議員10人入閣居冠，其中2人過去曾屬石破所領導的舊派閥。公明黨跟過去一樣1人入閣。石破內閣中的女性閣員只有2人，分別是阿部俊子與三原順子，比前首相岸田文雄去年改組內閣的5人少了3人。而這次閣員最高齡的為75歲的伊東良孝，最年輕的則是51歲的福岡資麿。平均年齡為63.55歲，跟去年岸田改組後內閣的平均63.5歲差不多。出生四國愛媛縣的村上誠一郎，曾12度當選眾議員，並在前首相小泉純一郎任內擔任行政改革大臣。不過在前日向安倍晉三於2022年7月遇刺身亡後，對於日本政府舉行國葬一事，村上誠一郎大力反對，更稱不會出席葬禮，還痛批安倍晉三是「國賊」，在任內搞爛日本財政、外交。此話一出，引起自民黨內爭議，他也遭到停職一年。而這次自民黨總裁選舉，安倍晉三愛將高市早苗落敗，石破內閣任用村上誠一郎以及無舊安倍派成員入閣，此舉引起外界注目，似乎也在石破內閣尚未上路的此刻，就先埋下了不安種子。石破茂預計有意在9日解散眾院，並以15日發佈選舉公告、27日投開票的日程舉行眾院選舉。日本新任首相石破茂內閣名單：總理大臣 石破茂內閣官房長官 林芳正 （留任）總務大臣 村上誠一郎法務大臣 牧原秀樹 （首次入閣）財務大臣 加藤勝信文部科學大臣 阿部俊子 （首次入閣）厚生勞動大臣 福岡資麿 （首次入閣）農林水産大臣 小里泰弘 （首次入閣）經濟產業大臣 武藤榮治 （首次入閣）國土交通大臣 齋藤鐵夫 （留任）環境大臣 淺尾慶一郎 （首次入閣）防衛大臣 中谷元數位大臣 平將明 （首次入閣）復興大臣 伊藤忠彥 （首次入閣）國家公安委員會委員長 坂井學 （首次入閣）兒童政策擔當大臣 三原順子 （首次入閣）經濟再生擔當大臣 赤澤亮正 （首次入閣）經濟安全保障擔當大臣 城內實 （首次入閣）地方創生擔當大臣 伊東良孝 （首次入閣）