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▲富邦悍將選秀狀元「國防部長」張育成，下半季累積出賽45場，就狂敲出10支全壘打，讓人期待下個完整賽季的表現如何。（圖／富邦悍將提供）

國防部長備戰中！。第3屆世界棒球12強錦標賽，將於11月在台北大巨蛋進行預賽，而中華隊的正選28人名單，則將在10月7日公布。張育成在2023年WBC世界棒球經典賽一戰成名，先是在義大利之戰敲出追平2分砲，交手荷蘭也轟出滿貫全壘打，倘若再次披上中華隊戰袍，勢必會讓全台球迷瘋狂。張育成在中職的首個球季以10轟作收，雖然8月一度陷入小低潮，甚至出現手指傷勢，不過在9月拉尾盤，單月打擊率來到3成49、長打率突破7成。並接著說道：「他們告訴我，我打不好，後面的隊友也可以幫我打回來，這個月就保持這個心態，所以比較沒有壓力這麼大。」另外，