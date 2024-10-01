國防部長備戰中！富邦悍將遊擊砲張育成，返台後的首個賽季，確定在今（1）日提前關機，但在賽前仍持續打擊訓練，對此，他也不直言：「在等12強消息。」顯然已經做好為中華隊出征的準備。第3屆世界棒球12強錦標賽，將於11月在台北大巨蛋進行預賽，而中華隊的正選28人名單，則將在10月7日公布。
維持訓練備戰12強 9月升溫關鍵是心態
儘管已經被下放二軍休息，在今（1）日富邦、樂天的比賽不會出賽，張育成仍隨隊參加賽前訓練，他表示：「該練的還是要練，在等通知看12強有沒有消息，還不知道會不會入選。」張育成在2023年WBC世界棒球經典賽一戰成名，先是在義大利之戰敲出追平2分砲，交手荷蘭也轟出滿貫全壘打，倘若再次披上中華隊戰袍，勢必會讓全台球迷瘋狂。
張育成在中職的首個球季以10轟作收，雖然8月一度陷入小低潮，甚至出現手指傷勢，不過在9月拉尾盤，單月打擊率來到3成49、長打率突破7成。談到火力升溫的關鍵，張育成坦言：「心態調整比較多，之前一整年太低潮，想要表現，幫助球隊，給自己壓力太大，感謝球隊的大家一直給我鼓勵。」
並接著說道：「他們告訴我，我打不好，後面的隊友也可以幫我打回來，這個月就保持這個心態，所以比較沒有壓力這麼大。」另外，在實際打擊方面，張育成說：「現在有比較了解投手，因為一開始很多投手都是邊邊角角，想說是不是在閃我，但其實他們都有在進攻好球帶，所以後來才比較積極去出棒，不怕打壞球。」
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儘管已經被下放二軍休息，在今（1）日富邦、樂天的比賽不會出賽，張育成仍隨隊參加賽前訓練，他表示：「該練的還是要練，在等通知看12強有沒有消息，還不知道會不會入選。」張育成在2023年WBC世界棒球經典賽一戰成名，先是在義大利之戰敲出追平2分砲，交手荷蘭也轟出滿貫全壘打，倘若再次披上中華隊戰袍，勢必會讓全台球迷瘋狂。
張育成在中職的首個球季以10轟作收，雖然8月一度陷入小低潮，甚至出現手指傷勢，不過在9月拉尾盤，單月打擊率來到3成49、長打率突破7成。談到火力升溫的關鍵，張育成坦言：「心態調整比較多，之前一整年太低潮，想要表現，幫助球隊，給自己壓力太大，感謝球隊的大家一直給我鼓勵。」
並接著說道：「他們告訴我，我打不好，後面的隊友也可以幫我打回來，這個月就保持這個心態，所以比較沒有壓力這麼大。」另外，在實際打擊方面，張育成說：「現在有比較了解投手，因為一開始很多投手都是邊邊角角，想說是不是在閃我，但其實他們都有在進攻好球帶，所以後來才比較積極去出棒，不怕打壞球。」