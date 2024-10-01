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▲家家壓力來襲身體微恙，集氣康復為新專輯蓄勢待發。（圖／相信音樂提供）

「靈魂歌姬」家家曾唱過許多膾炙人口的歌曲，包括〈填空〉、〈家家酒〉、〈為你的寂寞唱歌〉等，近期金曲〈命運〉再掀熱潮，2年衝破9億播放新紀錄。而她近來再推出全新單曲〈身體會記得〉，搭上新影集《今夜一起為愛鼓掌》，家家也特別請來五月天瑪莎助陣，MV全程都是躺著拍的，因為要呈現她把自己鎖在心房裡的感覺。睽違5年沒出專輯的家家，也透露有新作品的計畫，不過因為壓力太大而病倒，因此希望大家可以聽新單曲先解饞。家家雖然已經睽違5年沒出專輯，但夯曲〈命運〉日前再掀討論，她還在6月的金曲獎舞台上擔任表演嘉賓，廣受高度讚賞，瘋狂被歌迷敲碗期待新作品。家家透露，目前已經在籌備新專輯，不過日前因為壓力太大，導致身體出狀況，近期正在調養中，「請大家等我休息好，新專輯很快會跟大家見面！」雖然還沒等到專輯，但家家為亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》，搶先推出全新歌曲〈身體會記得〉，特別邀請五月天瑪莎擔任配唱製作人，將家家細膩濃厚的情感，衝擊每一個受傷的靈魂，她溫暖的歌聲，也詮釋影集出《今夜一起為愛鼓掌》中，Ella陳嘉樺飾演的角色青語的心聲，在自我探索以及接受性治療的過程裡，她理解到原來身體的訊號有時比思考還直接深刻。這次家家拍攝〈身體會記得〉MV，她也宛如心理諮商一般自言自語、整理自己的思緒的歌唱，許久沒有拍MV的家家，這一次拍攝幾乎「躺著拍」，因MV呈現的氛圍是受了傷的靈魂歌姬家家，將自己鎖在心房中，躲在自己認為最舒適的角落，緩緩唱出心聲。因此一整天的拍攝，家家幾乎都在沙發上度過，而這樣居家舒服的場景，也讓家家很有安全感。